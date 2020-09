Que siempre no. Recientemente el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que debido a las elecciones que se llevarán a cabo, por todo un mes en Hidalgo y Coahuila no se podría transmitir las conferencias mañaneras de AMLO completas.

Sin embargo este 2 de septiembre, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejaron sin efecto el mandamiento del INE y ordenaron al Consejo General modificar el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Que siempre no

Esta determinación del Tribunal llega al resolver un recurso de apelación interpuesto por Morena el 28 de agosto pasado.

La Sala Superior consideró que conforme el propio reglamento del INE, el acuerdo debió tomar en consideración las solicitudes que recibió de diversos entes gubernamentales que le pidieron que permitiera la difusión de propaganda institucional durante el periodo de campaña en Coahuila e Hidalgo.

#BoletínTEPJF 📰| https://t.co/L1GfBSdQYV

El #TEPJF deja sin efectos el pronunciamiento del @INEMexico sobre la suspensión de la transmisión de conferencias matutinas de AMLO en Coahuila e Hidalgo. pic.twitter.com/kZg51aJqpJ — TEPJF (@TEPJF_informa) September 2, 2020

¿En español? A pesar de que ni una solicitud al INE hacía referencia sobre si las conferencias matutinas podían considerarse como una excepción constitucional a la propaganda gubernamental, el Consejo General emitió un pronunciamiento en relación a su regularidad constitucional.

Con este pronunciamiento con relación a la difusión de actos de gobierno que no fueron sometidos a su consideración, el análisis y el pronunciamiento del Instituto “carece de sustento normativo”.

Por medio de su cuenta de Twitter, el coordinador de Comunicación de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, celebró esta resolución y afirmó que las mañaneras son un ejercicio de información, transparencia y rendición de cuentas del presidente.