¿Quién lo diría? Tribunal que exoneró a Kamel Nacif será investigado por posible corrupción

Pues a ver qué se encuentran… porque la magistrada presidenta del dichoso Tribunal que exoneró a Kamel Nacif ya hasta fue cambiada a otro órgano judicial, señala el periodista Arturo Ángel.

De acuerdo con Animal Político, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) echará un ojo al tribunal federal de Quintana Roo que en julio pasado se llevó la rechifla del respetable, al haber cancelado la orden de aprehensión en contra de Kamel Nacif por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

La investigación del CJF será para detectar posibles irregularidades o hechos de corrupción, ya que hasta los menos instruidos en temas legales no dejaron de exclamar un “¡ahhh, no mam%$”s!” tras conocer los argumentos con los que dicho tribunal canceló la orden en contra de Kamel Nacif… cosas como que no existía una instrucción por escrito para torturar a Cacho… o que el llamado Rey de la Mezclilla no podía ser procesado por no ser un funcionario público.

Según el documento compartido por Animal Político, ya inició el procedimiento, pero será el 28 de septiembre cuando se realice una “visita de inspección a distancia” al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo… es decir, el tribunal que echó pa’tras la posibilidad de aprehender a Kamel Nacif. En dicha visita se verificarán las actividades que dicho tribunal ha realizados desde el 1 de septiembre del año pasado, hasta el 1 de agosto de 2021.

Para que no haya falla y se cheque a cabalidad el caso de Kamel Nacif, la ciudadanía puede ir mandando sus quejas relacionadas con el trabajo del mentado tribunal. Son siete las vías a las que se pueden hacer llegar las quejas y denuncias, una de ellas mero al correo institucional del visitador judicial licenciado José Gabriel Jiménez Jiménez ([email protected]).

Que no había “precisión en el nombre”, dijeron al amparar a Kamel Nacif

El pasado 27 de julio, abogados en el caso de Lydia Cacho y la propia periodista dieron a conocer que, con voto dividido, las magistradas Celina Avante Juárez y Graciela Bonilla González otorgaron un amparo para el empresario desestimando que él haya participado en la tortura contra Cacho.

Según las magistradas, aunque Lydia Cacho sí fue detenida y torturada, no se pudo encontrar vínculo entre estos hechos y la publicación de su libro Los Demonios del Edén… en el cual involucra a Nacif en una red de pornografía infantil. “Según” no hubo elementos para determinar que cuando el exgobernador de Puebla, Mario Marín, presumió con Kamel Nacif “acabo de darle un coscorrón a esta vieja cabrona“ hacía referencia a Lydia Cacho.

“Ante la falta de precisión de un nombre, no puede concluirse que entre todas las mujeres del mundo, los que intervinieron en la llamada se referían en específico a Lydia Cacho“, sentenció el tribunal con sede en Quintana Roo.