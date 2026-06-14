Lo que necesitas saber: El mandatario estadounidense afirmó que esperaba anunciar la firma este 14 de junio

Mientras muchos festejan su cumpleaños con pastel y fiestas, Donald Trump quiso celebrarlo de una manera muy diferente, pues quiere paz en Medio Oriente este 14 de junio.

Y es que durante estos días Trump había estado muy optimista sobre las conversaciones con Irán, comentando que era muy probable que en los próximos días pudieran firmar un acuerdo de paz, pues ambos países ya se encontraban alcanzando consensos. Incluso esperaba concretar el acuerdo este mismo domingo, una fecha que además coincide con su cumpleaños número 80.

De acuerdo con diversos reportes internacionales, el mandatario estadounidense afirmó que esperaba anunciar la firma este 14 de junio, presentándola como un paso importante para estabilizar la región y garantizar la seguridad de rutas comerciales estratégicas como el estrecho de Ormuz.

Pero mientras Trump hablaba de un acuerdo prácticamente listo, funcionarios iraníes se encargaron de bajar el entusiasmo.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, señaló que no existe una fecha confirmada para la firma y que el proceso todavía requiere trabajo adicional entre ambas partes.

Por ello, aunque no descartó que el acuerdo pueda concretarse próximamente, dejó claro que no ocurrirá este domingo.

Lamentablemente, tal parece que Trump no podrá festejar su cumpleaños como lo tenía planeado. Sin embargo, lo que sí es seguro es que próximamente podríamos ver un acuerdo de paz entre ambos países, algo que hasta hace poco muchos consideraban lejano.





