Lo que necesitas saber:

Trump confirmó por medio de su red social que abatieron al 'Niño Guerrero' con apoyo de Venezuela.

En un anuncio que ya está dando vueltas por todo el continente, el presidente de EU, Donald Trump aseguró que el líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, mejor conocido como ‘Niño Guerrero’, murió durante una operación militar encabezada por el Comando Sur estadounidense.

De acuerdo con Trump, el operativo fue un “ataque cinético rápido y letal” ordenado directamente por su administración y tuvo como objetivo eliminar al que calificó como uno de los criminales más peligrosos del continente.

El mandatario hizo el anuncio a través de Truth Social e incluso compartió un video que supuestamente muestra parte del ataque.

Trump asegura que abatieron al "Niño Guerrero", líder del Tren de Aragua, y dice que fue con apoyo de Venezuela
Foto: Captura de pantalla

Lo que llamó más la atención: mencionó coordinación con Venezuela

Uno de los puntos que más llamó la atención del anuncio de Trump es que aseguró que la operación se realizó en coordinación con autoridades venezolanas y afirmó que mantiene una “excelente relación”.

Hasta el momento del anuncio no se habían dado detalles públicos adicionales sobre cómo ocurrió el operativo ni se conocía una postura oficial amplia del gobierno venezolano sobre la operación.

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Donald Trump // Foto: Redes sociales.

Para quienes no ubiquen el contexto: el Tren de Aragua es una organización criminal originaria en Venezuela y señalada por actividades como extorsión, secuestro, trata de personas y tráfico ilícito, además de haberse expandido a distintos países del continente en los últimos años.

Por ahora, el anuncio abrió más preguntas que respuestas: dónde ocurrió exactamente el ataque, cuándo se ejecutó y qué impacto tendrá dentro de la estructura del grupo criminal.

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