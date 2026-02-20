Lo que necesitas saber: Trump dice que obligará a las agencias del gobierno de Estados Unidos a desclasificar y publicar archivos sobre vida extraterrestre.

¿Ustedes qué dicen? Resulta que ahora Donald Trump pedirá u obligará a las agencias del gobierno de Estados Unidos que publiquen los archivos clasificados que tienen sobre vida extraterrestre.

Todo sucedió después de las declaraciones de Barack Obama sobre las posibilidades de que exista vida más allá de nuestro planeta y de la conmoción que han causado los archivos publicados por el Departamento de Justicia sobre el caso Epstein.

Foto: FOX.

Trump dice que publicará los archivos clasificados sobre OVNIS

Donald Trump anunció su decisión la noche del jueves 19 de febrero en un mensaje en su red social Truth. Esto es lo que dijo:

“En vista del gran interés mostrado, ordenaré al secretario de Guerra (Pete Hegseth) y a otros departamentos y agencias relevantes que inicien el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados”.

Donald Trump // Foto: Facebook.

Antes, en el Air Force One, Trump habló de Barack Obama o, bueno, de sus declaraciones sobre vida extraterrestre y palabras más, palabras menos aseguró que el expresidente dio “información clasificada” cuando se suponía que no debía hacerlo.

Trump, Obama y los OVNIS

La verdad es que Obama participaba en una serie de preguntas y respuestas rápidas sobre un tema que el mismo conductor de la entrevista no consideró relevantes, al menos, sobre la cuestión OVNI.

Foto: @barackobama

En el caso de Trump, un reportero le preguntó si con esa referencia estaban dando a entender que los OVNIS existen y, ¿qué creen? El presidente no contestó aunque aplicó la vieja confiable asegurando que podría desclasificar los archivos y sacar de apuros a, ¿Obama?

En redes, por cierto, hay quienes dicen que estas declaraciones son una supuesta cortina de humo ante los archivos de la investigación de Jeffrey Epstein. ¿Ustedes qué opinan?