Lo que necesitas saber: Obama tuvo que salir a aclarar sus declaraciones sobre los extraterrestres después de decir que sí existen.

Chance Barack Obama dijo: “Esto ya se está descontrolado” después de que en una entrevista dijera que los extraterrestres son reales y las redes se volcaran en las clásicas teorías conspiracionistas sobre el área 51 y los avistamientos de ovnis.

Foto: @BarackObama

Obama dice que los extraterrestres sí existen

Todo esto de los extraterrestres —y las reacciones en redes— salió del podcast de Brian Tyler Cohen, quien entrevistó al expresidente de Estados Unidos.

Y en la ronda de respuestas rápidas, Cohen preguntó si los extraterrestres eran reales.

¿Qué dijo Barack Obama? “Son reales pero no los he visto”, además de agregar que no estaban en el área 51 ni tampoco había una instalación subterránea a “menos de que haya una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente de Estados Unidos”.

Foto: FOX.

Luego, Cohen preguntó: “¿Cuál fue la primera pregunta que quisiste que te respondieran cuando te convertiste en presidente?”.

Obama respondió bromeando que dónde estaban los extraterrestres. Y ahí terminó la cosa, al menos en la entrevista porque después sus comentarios —sí, sobre los extraterrestres— fueron retomados en las noticias y redes.

Pero lo que realmente quiso decir

Ya con todo mundo puesto en las teorías conspiracionistas, Obama decidió publicar un video en su cuenta de Instagram para aclarar sus declaraciones, hechas en realidad en la ronda de respuestas rápidas:

“Intentaba mantenerme fiel al espíritu de la ronda rápida, pero ya que ha llamado la atención, permítanme aclararlo”.

Foto: @barackobama

Obama dijo que sí, el universo es tan vasto que existen un montón de probabilidades de que haya vida allá afuera.

Peeeeeero, que las distancias entre los sistemas solares eran tan grandes que las probabilidades de que los extraterrestres hicieran contacto con la Tierra eran bajas.

“Durante mi presidencia no vi ninguna evidencia de que extraterrestres hayan contactado con nosotros. ¡En serio!”.

Acá les dejamos la conversación completa, por si quieren cachar las declaraciones de Obama, quien por cierto habló acerca de las manifestaciones en Minnesota y el complejo contexto que se vive en Estados Unidos (aunque si se dan una vuelta por redes, las teorías conspiracionistas no se detuvieron):