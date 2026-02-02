Lo que necesitas saber: En estos nuevos archivos desclasificados se menciona a varios mexicanos de renombre como Ricardo Salinas Pliego o Carlos Slim.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ido publicando poco a poco “nuevos archivos” sobre el caso Epstein y recientemente fueron liberados más de 3 millones de documentos relacionados con el magnate financiero.

Foto: justice.gov

Estados Unidos libera 3.5 millones de páginas de archivos del caso Epstein

El pasado 30 de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de 3 millones de páginas adicionales al caso Epstein como parte de la Ley de Transparencia de los archivos.

En los archivos se encuentran correos electrónicos, reportes del FBI, testimonios, 2,000 videos y 180,000 imágenes, siendo un total de 3.5 nuevos documentos compartidos.

Aunque eso sí, las autoridades informaron que de todos los archivos publicados pueden incluir imágenes, documentos o videos falsos, pues todo lo enviado al FBI por el público se incluyó para cumplir con la ley.

Esto significa que aunque el caso de Epstein sí involucra directa e indirectamente a varias personas, no quiere decir que las afirmaciones mencionadas en algunas páginas o documentos sean verdad.

Foto: justice.gov.

Ricardo Salinas es mencionado en los archivos del caso Epstein

Y hablando de las “acusaciones”, en los archivos se menciona nuevamente a Bill Gates, Donald Trump y Elon Musk. Aunque a diferencia de otros documentos, esta vez se menciona a una nueva figura pública: Ricardo Salinas Pliego.

El empresario que hace poco resolvió un problema con el SAT, ahora aparece mencionado en estos archivos, donde su nombre figura en invitaciones a cenas y eventos privados.

Uno de los documentos es el folio EFTA01794970, el cual es un correo de una invitación a Salinas Pliego a reunirse con Epstein.

Invitación a Ricardo Salinas // Foto: Departamento de Justicia (Captura de pantalla)

Aunque claro, esto no quiere decir que el multimillonario mexicano esté relacionado con algún delito.

De hecho, no existe evidencia pública de que el “tío Richi” haya asistido a las reuniones o siquiera haya respondido a las invitaciones.

Otras menciones de mexicanos dentro en los archivos…

En otro de los correos desclasificados también se mencionan los nombres de los mexicanos Carlos Slim dentro del folio EFTA00667648 e incluso la familia de Emilio Azcárraga en el folio EFTA00881821.

Pero como te decíamos, esto no quiere decir que sean culpables de algo, solamente que fueron mencionados en algún archivo del caso.

Y como son tantos, seguramente con el tiempo iremos escuchando nuevos nombres relacionados de una u otra forma con Jeffrey Epstein.