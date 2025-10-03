Lo que necesitas saber: Ya casi pasó una semana de que se dio a conocer el plan que Trump y Netanyahu armaron. Sin embargo, Hamás todavía no lo acepta... Trump ya no quiere esperar.

Desde el lunes 29 de septiembre, Donald Trump y Benjamin Netanyahu se pusieron de acuerdo para “resolver” una guerra con un tercero involucrado… de hecho, la guerra sólo es entre Hamás e Israel (según). Bueno, el caso es que sólo dieron 72 horas para que se aceptara el mentado acuerdo, pero todavía no hay respuesta de Hamás.

Por lo anterior, este día (3 de octubre) el presidente de Estados Unidos da un último chance… un ultimátum: Hamás tiene hasta la tarde del domingo 5 de octubre para decir si acepta o no el acuerdo. Si no lo hace, pues se entiende que quiere seguir con la guerra y, entonces, “se desatará el infierno”, advierte Trump.

Reunión entre Trump y Netanyahu // X:@WhiteHouse

Trump exige la entrega de todos los rehenes (incluso los muertos) a cambio de perdonarle la vida a combatientes de Hamás

“Habrá paz en Medio Oriente de una forma u otra”, asegura el presidente de Estados Unidos en el mensaje que publicó en Truth Social. “Es un gran acuerdo para todos (…) la sangre y el derramamiento de sangre cesarán”.

En el acuerdo que Trump y Netanyahu plancharon en la Casa Blanca se exige la entrega de todos los rehenes (incluso los cuerpos de los que hayan muerto)… a cambio, se ofrece perdonarle la vida a todos los de Hamás, incluso a los combatientes.

Refugiados palestinos en la UNRWA / Foto: Getty

Trump encabezará comité para perfilar nuevo gobierno en Gaza

En su acuerdo de cese al fuego, Israel y Estados Unidos plantean dejar a Gaza como una “zona libre de terrorismo” y se ofrece a Hamás la posibilidad de “coexistir” de manera pacífica… claro, bajo un régimen establecido por otros gobiernos en lo que será “la nueva Gaza”.

Aunque despolitizado (según) el comité que se encargará de perfilar el nuevo gobierno de Gaza posiblemente tenga las manos de Israel… pueeeeeeede que: éste sería presidido por Donald Trump y, bueno, ya sabemos que entre él y Netanyahu son los que se han encargado de planchar qué se hará con la franja de Gaza.