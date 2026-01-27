Lo que necesitas saber:

La respuesta de si México formará parte de este nuevo selecto grupo se dará a conocer esta semana.

Nuestro país se hace cada vez más cercano a Donald Trump… tanto que el presidente de Estados Unidos ha decidido invitar a México a su “Junta de Paz” y Claudia Sheinbaum se lo está pensando, pues informó que darán una respuesta oficial en los próximos días.

junta de paz trump
Imagen parodia de la Junta de Paz compartida por el gobernador de California / Foto: @GovPressOffice

Trump invita a México a unirse a su “Junta de Paz”; Sheinbaum dará respuesta esta semana

Solo era cuestión de tiempo. Resulta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se está tomando muy en serio su “Junta de Paz”, pues tan solo unos días después de que presentara su organización internacional, ya busca un nuevo integrante: México.

Durante su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el mandatario estadounidense invitó a nuestro país a formar parte de su consejo y que el gobierno mexicano dará una respuesta oficial esta semana.

“La respuesta que dimos es que lo tenía que analizar la Secretaría de Relaciones Exteriores y tiene que ver con esta decisión: México es un país que ha reconocido a Palestina como nación”, explicó.

¿La “Junta de Paz” podría suplir a la ONU?

Ahora, con la posibilidad de que México se una a esta “Junta de Paz” en la que se encuentran los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Qatar, Bahrein, Pakistán, Turquía, Hungría, Marruecos, Kosovo, Paraguay y Argentina, surge la duda de si esta organización puede suplir a la ONU.

Pues aunque en un inicio fue creada para supervisar la reconstrucción de Gaza, Trump vislumbra la posibilidad de suplir las funciones de la ONU… y puede que el primer paso sea integrar a más países a su lista.

Trump presenta su “Junta de Paz”… organización que, dice, podría suplir a la ONU

