Lo que necesitas saber: Inicialmente, Trump la presentó como una junta que se encargaría de supervisar la reconstrucción de Gaza, pero ahora parece que le ve más posibilidades: un alcance internacional.

Y acá es cuando Jimbo diría: “ustedes son la patrulla de borrachines, ¿verdad?”, frase icónica de Los Simpson que queda al tiro, ahora que Trump presentó al mundo su llamada “Junta de Paz”.

Donald Trump // Foto: Facebook.

“Será uno de los organismos más trascendentales de la historia”, dice Trump

Aunque al inicio se pensó que la Junta de Paz sólo se limitaría a supervisar la reconstrucción de Gaza, Trump ya se dio cuenta que las posibilidades son ilimitadas… tanto así que vislumbra que podría suplir las funciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Este será “uno de los organismos más trascendentales jamás creados en la historia del mundo”, aseguró Trump en un “nadaqueveriento” evento realizado en el Foro Económico de Davos, donde Trump ya dio algunos mensajes en los que deja claro que quiere todo, menos paz.

Bueno, bueno… pero qué es la ¿Junta de Paz?

De acuerdo con CNN, en la carta constitutiva de la Junta de Paz de Donald Trump se le describe como una organización internacional promotora de la paz y la gobernanza en zonas en conflicto y que, por cierto, tiene el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU… o sea, sí tiene legitimidad internacional.

Trump es el presidente de la junta y sus secuaces son los altos representantes de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Qatar, Bahrein, Pakistán, Turquía, Hungría, Marruecos, Kosovo y Paraguay… ahhhh y claro, también Argentina.

Donald Trump y Javier Milei // X:@WhiteHouse

Se anunció a Ali Shaath como líder interino en Gaza

En el evento de presentación de esto que más bien parece la liga de los supervillanos, se dieron conocer los detalles de la segunda etapa del acuerdo de cese al fuego en Gaza. El yerno de Trump, Jared Kushner, es uno de los que dirige la junta y en calidad de eso anunció que durante los próximo 100 días habrá más ayuda humanitaria para la región… un aumento significativo.

De acuerdo con los reportes, se hizo un silencio en el recinto del evento cuando se anunció al exviceministro palestino, Ali Shaath, como el funcionario que dirigirá a la administración interina de Gaza.

Aunque no estuvo presente en el evento, Ali Shaath se encargó de dar, quizás, el anuncio más importante: el cruce de Rafah será reabierto la próxima semana, lo que permitirá el libre tránsito de Egipto a Gaza… algo que no se veía desde mayo de 2024.