Lo que necesitas saber: Cada que se liberan archivos de Epstein, Donald Trump aparece. La última ocasión, fue en un correo electrónico en el que el fallecido empresario aseguró que el presidente sabía de sus delitos: "claro que sabía de las chicas", escribió.

Luego de que la Cámara de Representantes y Senado de Estados Unidos aprobaron la ley para obligar a la publicación de todos (¡todos!) los archivos del caso Epstein, sólo faltaba la firma de Donald Trump.

Y se pensaba que el mandatario estadounidense se haría güey… pero no: en mensaje en Truth Social, avisó que ya le puso su poderosa al documento... ¡qué bien!, ¿no? Pues sí… pero también hay señales que hacen prever que nomás es pura fachada y los archivos del polémico caso no serán soltados tan fácil.

Trump en entrevista para 60 Minutos / Captura de pantalla

“Engaño se volverá en contra de los demócratas”, advierte Trump

Al dar a conocer esta acción, Trump le recordó al respetable que Jeffrey Epstein fue procesado durante su primera administración, en 2019… ya que los demócratas, según el presidente estadounidense, le hacen mucho “ruido al chicharrón”, pero ellos son los que resultan más afectados por lo que llegue a divulgarse de este caso que involucra delitos como tráfico sexual.

Jeffrey Epstein “fue demócrata de toda la vida, donó miles de dólares a políticos demócratas y tenía estrechos vínculos con muchas figuras demócratas conocidas, como Bill Clinton”, aseguró Donald Trump en su mensaje publicado en Truth Social.

Carta de Bill Clinton a Epstein / Imagen: @nypost

“Quizás la verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein pronto se revele, ¡porque acabo de firmar la ley para publicar los archivos de Epstein!”, anunció Trump en el mensaje en el que asegura que la idea de dar a conocer dichos archivos fue suya… y que el asunto está siendo utilizado por demócratas para desviar la atención de los grandes logros de su gobierno.

¿Cuáles logros? Mmmmm cosas como, según, haber terminado con la guerra en Gaza, bajar la inflación en Estados Unidos, la “gran y hermosa reducción de impuestos”, así como prohibir que deportistas trans compitan en categorías femeniles. “¡Este último engaño se volverá en contra de los demócratas, como todos los demás!”, advierte Trump.

¿Y de verdad serán publicados toooooooodos los archivos de Jeffrey Epstein?

En su mensaje, Trump recuerda también que ya pidió a la fiscal Pam Bondi que investigue a demócratas de alto perfil involucrados con Jeffrey Epstein… y este detalle es el que lleva a analistas a pensar que todo es mera pantalla: a final de cuentas, las autoridades bloquearán la publicación del material.

De acuerdo con CNN, la Ley de Archivos de Epstein permite al Departamento de Justicia retener información que ponga en peligro una investigación federal activa.. y, bueno, ya que Bondi en friega anunció que ya se investiga a demócratas mencionados en el caso, esto llevaría a retener documentos.

El medio estadounidense expresa extrañeza por, de repente, abrir carpetas de investigación sobre un caso que, hasta hace unos meses, ya se había cerrado. De hecho, en julio pasado el FBI aseguró haber revisado exhaustivamente toooooodo y que no se encontraron elementos para iniciar una investigación contra terceros.

Todo lo anterior está en el radar de varios medios, especialistas y legisladores de Estados Unidos… y ya se lo han transmitido a la fiscal Bondi, pero ella dice que no hay nada de qué preocuparse: el gobierno hará “lo que dice la ley”. Uhhhhhh…