Lo que necesitas saber: Los demócratas exigen que sean liberados todos los archivos de la investigación del caso Epstein... parece que esta es la respuesta de Trump.

Aplicando la de “si caigo yo, caen todos”, Donald Trump informa que ya solicitó al Departamento de Justicia que investigue a todos los personajes de alto perfil que han sido involucrados en el caso Jeffrey Epstein…

Donald Trump y Jeffrey Epstein, 1992 / Captura de pantalla

La mira estará, principalmente, sobre los demócratas mencionados en caso Epstein

De acuerdo con el mensaje que Trump tuvo a bien echar en Truth Social, para él lo de Jeffrey Epstein es una farsa… pero, bueno, ya que los demócratas están usando el asunto para desviar la atención de “su desastroso cierre del gobierno”, es que pedirá investigar a los involucrados en el polémico caso de tráfico sexual… los involucrados demócratas.

Entre las personas que serían investigados (más) está Larry Summers, Reid Hoffman, J.P Morgan… y, muy especialmente, el expresidente Bill Clinton, a quien también le han sacado varios archivos que lo relacionan directamente con los delitos de Epstein.

Bill Clinton. Foto: Getty Images

Bill Clinton, una de las figuras más embarradas en el asunto

Más que “me los voy a llevar de corbata”, también podría ser éste un recurso de Trump para calmar los ánimos de los demócratas… quienes han advertido que solicitarán que sean liberados todos los documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein.

“Los registros muestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su “isla”. ¡Estén atentos!”, agrega Trump.

Sobre el caso de Bill Clinton, cuando se revelaron varios mensajes de cumpleaños que diversos personajes enviaron a Jeffrey Epstein, salió a relucir el del expresidente… y si el de Donald Trump era turbio, el del buen Clinton más.