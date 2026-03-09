Lo que necesitas saber: Algo que hará Estados Unidos para combatir el narco junto a otros países será entrenar y movilizar los "ejércitos de países socios".

Ya se terminó la famosa cumbre ‘Escudo de las Américas’ de Donald Trump y se reveló en que consistirá la estrategia del presidente de Estados Unidos para desmantelar a los cárteles del narcotráfico en al menos 12 países.

Foto: @WhiteHouse

La estrategia de Donald Trump para desmantelar el narcotráfico en América

La semana pasada se habló mucho de qué onda con eso del Escudo de las Américas y ahora que terminó de manera oficial, surge la duda de si llegaron a algún acuerdo para combatir el narcotráfico.

Según la Casa Blanca, la estrategia que Estados Unidos y los otros países que integran este selecto grupo (al que México no fue invitado) usarán para terminar con el narco es:

Los cárteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental deben ser demolidos

Coordinación entre gobiernos para debilitar el control territorial y financiamiento de los cárteles

Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos de los países socios

Mantener a raya las amenazas externas, incluidas las extranjeras “malignas” procedentes de fuera del hemisferio occidental.

Donald Trump / Foto: @POTUS

La lucha eterna de Trump contra el narco

Para nada es una novedad que el presidente de Estados Unidos quiera meterse en la política de otros países para disque combatir el narco.

Hace un año designó (sin grandes resultados) a las organizaciones del narco como terroristas. Algo que, según él, le ha dedicado un sinfín de recursos para destruir.

“Mi administración ha designado a varios cárteles y bandas transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras y, desde entonces, ha dedicado recursos sin precedentes a su destrucción”, señaló.

Eso sí, esta vez la cosa pinta para algo diferente, pues cuenta con el respaldo de los países involucrados. Pero bueno, habrá que esperar a ver los resultados antes de juzgar… ¿O no?