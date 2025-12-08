Lo que necesitas saber: Además de adquirir los estudios de cine y TV de Warner Bros, en el paquete Netflix también se hizo de HBO y HBO Max. Series y películas de estas plataformas ingresarán a su catálogo.

Aunque el acuerdo ya fue anunciado, la compra de Warner Bros por parte de Netflix todavía requiere su respectiva revisión por parte del gobierno… y Donald Trump advierte que él va a meter su cuchara.

Foto: Getty Images.

¿Cuál problema ve Trump en la compra de Warner?

En evento realizado en Washington D.C, el presidente de Estados Unidos señaló que ve el evidente “problema” que representa que una plataforma como Netflix compre a un gigante del entretenimiento, como lo es Warner Bros. Así que la fusión de ambas compañías tendrá que ser revisada y él tendrá voz y voto en la decisión que se tome.

“Participaré en esa decisión”, advirtió Trump… aclarando que, si bien está a favor de la aprobación del acuerdo de compra de Warner Bros por parte de Netflix, considera que el problema tiene que ver con la concentración de poder de mercado.

Netflix compra Warner Bros / Imagen: Netflix

“Eso lo tendrán que decir algunos economistas. Pero es una gran cuota de mercado. No hay duda de que podría ser un problema”, declaró Trump.

Revisión del acuerdo de compra será revisada por autoridades de competencia

El viernes 5, luego de varias horas de rumores, Netflix confirmó el acuerdo de compra de Warner Bros… un acuerdo por 82,700 millones de dólares que incluye en el paquete a HBO y HBO Max.

Con lo anterior, Netflix adelantó que integrará a su catálogo series y películas exclusivas de HBO, como Los Sopranos y Game of Thrones. También se prevé la integración de obras pertenecientes a grandes franquicias como los Looney Tunes y El Señor de los Anillos.

Foto: HBO

Por otro lado, aclaro que seguirá con el modelo de Warner… es decir, continuará priorizando el estreno de futuras películas en salas de cine.

De acuerdo con BBC, el acuerdo de compra de Warner Bros aún no ha sido aprobado por las autoridades de competencia de Estados Unidos. Éstas podrían oponerse al acuerdo, señalando violación a la ley, si es que las empresas combinadas representan una parte demasiado grande del mercado de streaming.