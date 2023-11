Lo que necesitas saber: En una entrevista, Donald Trump aseguró que si se diera una Tercera Guerra Mundial, México desaparecería por las armas nucleares.

“¿Por qué lo dice tan brusco?”, diría Homero Simpson: En una entrevista que le hicieron hace poquito al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el polémico empresario señaló que si ocurriera una Tercera Guerra Mundial, México desaparecería.

México desaparecería si se diera una Tercera Guerra Mundial: Trump

Fue en una entrevista hecha por Univision que Donal Trump, quien fuera presidente de Estados Unidos hace unos cuantos años, dijo que si se diera una Tercera Guerra Mundial, seguramente México desaparecería por el uso de armas nucleares.

Foto ilustrativa: Atomic Heritage Foundation

Pero, ¿por qué dijo esto? Como les contábamos aquí arriba, fue durante una entrevista con Enrique Acevedo que el exmandatario habló de varios temas como la economía, la situación fronteriza con México, la respuesta que su administración tuvo a la pandemia de COVID-19, y también sobre los actuales conflictos entre Rusia y Ucrania, e Israel y Franja de Gaza.

Justo por estas dos guerras que han comenzado, el exmandatario aseguró que “la mayor amenaza son las armas nucleares”; entonces vino la declaración con la que nosotros nos quedamos con el ojo cuadrado:

“Podrías terminar en la Tercera Guerra Mundial y si ocurre la Tercera Guerra Mundial, probablemente México ya no existirá, porque el poder de las armas nucleares es muy grande. Si nos atacan, a ti también te aniquilarán. Así de malo es. Y cuando escucho a estas personas hablar sobre el medio ambiente y durante un período de 300 años, los océanos aumentarán 1/100 de pulgada. Y esta es una gran amenaza. No es una amenaza. La amenaza no es el calentamiento global. Es el calentamiento nuclear. Es la mayor amenaza para su país, para nuestro país, para todos los países“, comentó Trump bien quitado de la pena.

Donald Trump sigue criticando a Joe Biden

Por otra parte, Trump igual aprovechó para mandarle no unas, sino varias pedradas al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues considera que su gobierno ha sido todo un desastre.

Al respecto, el expresidente dijo que hace tres años, cuando él estaba en la Casa Blanca, Estados Unidos no tenía ningún problema, no tenían inflación, no tuvieron ningún problema con Ucrania e Israel: “Literalmente no tuvimos ningún problema. Teníamos una frontera que era segura, la más segura que jamás haya existido. La economía de Estados Unidos fue la más fuerte que jamás haya sido. Hicimos un trabajo y ahora todo es horrible. Vas a terminar en una guerra mundial. Tenemos un líder incompetente de Estados Unidos“.

Foto: Anna Moneymaker-Getty Images.

Un poco ardido, si somos sinceros, Trump dijo que Biden no puede ni bajarse de los escenarios, no puede encontrar las escaleras y no puede juntar oraciones.

¡Nombre! Pero a quien le aventó un montón de flores fue al tabasqueño: “Es un hombre tremendo. Ha sido muy leal conmigo. Le he sido muy leal. Simplemente nos llevamos bien. Es un poco diferente, un poco más izquierdista que yo, tal vez, pero es un gran caballero y un hombre maravilloso. Y creo que ha hecho un trabajo fantástico para México”.

¿Cómo ven a Trump? No ha cambiado nada a pesar de que enfrenta actualmente un juicio por fraude en Nueva York, donde, por cierto, su hija Ivanka testificó este jueves 9 de noviembre.

