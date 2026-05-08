Lo que necesitas saber: Tan solo desde su regreso a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, Donald Trump ha amenazado con intervenir en México (por temas del narcotráfico) en al menos nueve veces.

Para nada es una novedad la idea que tiene Donald Trump de involucrarse en la guerra contra el narcotráfico en México o las amenazas de enviar tropas a nuestro país… y una más se suma a la lista.

Donald Trump en la Casa Blanca // X:@WhiteHouse

Trump vuelve a amenazar con luchar contra el narcotráfico en México

El 8 de mayo Trump volvió a asegurar que los cárteles gobiernan a México y que su plan antidrogas reduciría el tráfico, al menos, por tierra.

La declaración llegó después de oooootro evento en la Casa Blanca para celebrar el Día de las Madres.

Ahí, el presidente de Estados Unidos aprovechó el momento para hablar sobre su guerra contra el narcotráfico… y sí, volvió a amenazar con hacerlo él mismo si México no actúa.

Además, celebró el éxito que han tenido sus ataques contra las supuestas narcoembarcaciones, pues gracias a eso el tráfico de drogas por el mar se ha reducido en 97%. Así que ahora les queda enfrentar al narco con fuerza terrestre.

“Seguramente escucharán algunas quejas de representantes de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros. Y ellos lo entienden”, declaró.

Y a todo esto, ¿cuántas veces ha amenazado a México?

Pero bueno, su declaración ya ni parece una novedad. Tan solo desde su regreso a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, Donald Trump ha amenazado con intervenir en México en al menos nueve veces.

Sin tomar en cuenta su discurso inicial, la primera vez que advirtió que Estados Unidos actuaría “con o sin cooperación” de México contra el narcotráfico fue cuando designó a los cárteles mexicanos como terrorista.

Un mes después, Trump impuso a nuestro país el 25% de aranceles con el fin de que el gobierno mexicano frenara el tráfico de drogas, específicamente del fentanilo.

En abril del 2025, mencionó que “haría el trabajo necesario” para evitar el narcotráfico a Estados Unidos y en junio reiteró sobre la posibilidad de actuar contra los laboratorios de drogas en México.

Foto: @POTUS

En septiembre del mismo año, el presidente afirmó que nuestro país estaba rebasado y que podían intervenir. Pero como no ocurrió, a finales del año declaró que la paciencia de Estados Unidos tenía sus límites.

Este 2026 la situación no ha cambiado. En febrero declaró que Estados Unidos no se quedaría de brazos cruzados y las más recientes en mayo, de las que ya les contábamos arriba.

En fin. Como ya te diste cuenta, parece que estas amenazas de Trump están lejos de terminar… incluso podrían llegar a parecerse al fenómeno ‘TACO’, pero aplicado en el tráfico de drogas (y la política en México).