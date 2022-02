“Pueden ordenar borrar tuit, pero no renunciaré a mis convicciones”: Sheinbaum, luego que INE bajó desplegado pro AMLO

De los creadores de “voy al bote por defender a la democracia”, viene otra expresión que también le echa mucha crema a los tacos: y es que Claudia Sheinbaum y otros gobernadores de Morena se olvidaron que estamos en periodo de veda y, por ello, no pueden andar sacando desplegados con tintes tan lambisc… tan a favor de AMLO.

“El INE ha ordenado como medida cautelar borrar de las redes sociales la publicación del 13 de febrero. Pueden ordenar borrar un tuit, pero no pueden lograr que renuncie a mis convicciones”, señaló la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, luego que el INE le bajó el mencionado desplegado.

Claudia Sheinbaum se unió a la firma de un comunicado en el que gobernadores de Morena cerraron filas para defender al presidente López Obrador, quien hasta casi ha llegado a las lágrimas por las críticas que últimamente ha recibido… sobre todo por el asuntito de su hijo, José Ramón López Beltrán.

En el comunicado firmado por Claudia Sheinbaum y 17 gobernadores emanados de Morena, también se defiende al proyecto del gobierno de la 4T y a la reforma eléctrica planteada por López Obrador… la cual, según lo aprecian, es la principal causa de tanto golpeteo al mandatario.

“En poco más de tres años del inicio del gobierno de la Cuarta Transformación de la vida pública, se acabaron los privilegios y la corrupción como forma de gobierno (…) Sabemos que los ataques tienen su origen en grupos económicos que perdieron privilegios y que se oponen a una reforma eléctrica que beneficia a la Nación y al pueblo de México”, señala el comunicado que, además, ensalza los considerados logros de la 4T.

Una vez que se comenzó a difundir el comunicado, el PAN metió la respectiva queja ante el INE… y pues el órgano electoral determinó que, en efecto, los de Morena casi se la arrancan… digo, cayeron en propaganda y eso no puede darse… y mucho menos ahora que estamos en periodo de veda, debido a la inminente realización de la consulta para la revocación de mandato de AMLO.

El INE dio tres horas para que Claudia Sheinbaum y todos los gobernadores de Morena bajaran dicho desplegado de sus redes sociales. Orden que, por cierto, hasta el momento no ha cumplido Morena. Ahí en su cuenta Twitter todavía sigue el comunicado publicado desde el pasado 13 de febrero.

Ante la respuesta de Claudia Sheinbaum, el consejero del INE, Ciro Murayama, pidió a la jefa del gobierno de la CDMX que no se la prolongue tanto: “Se le ordenó desde el @INEMexico respetar la Constitución, no renunciar a sus convicciones… Claro, en el entendido de que entre sus convicciones no esté violar la Constitución”.