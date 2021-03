Se les acabó su… Tulum buscan castigar fiestas masivas

Ante la advertencia de una tercera ola de COVID-19 tras las vacaciones de Semana Santa y para preservar el prestigio de Tulum, un grupo de hoteleros presentó una propuesta para que las autoridades de Quintana Roo —el Congreso— sancionen las fiestas masivas en la zona.

Se trata de la Asociación de Hoteles de Tulum, que el viernes pasado —19 de marzo— presentó una iniciativa para cambiar el Código Penal de Quintana Roo para neta ponerle un freno a las fiestas masivas para evitar los contagios de COVID-19 y de paso, mejorar la imagen de este punto turístico preferido por extranjeros y extranjeras.

🔴 #ENTERATTE | La Asociación de Hoteles de #Tulum presentó hoy su “Propuesta de iniciativa de Reforma al Código Penal de #QuintanaRoo”, para tipificar como #delito la organización de #fiestas que pongan en peligro la salud. 🥳👮#COVID19 pic.twitter.com/N3WtYRppV0 Advertisement

— Tulum Comunica (@ComunicaTulum) March 19, 2021

Hoteleros piden sanciones contra fiestas masivas en Tulum

Además de la inseguridad que se vive en Quintana Roo, uno de los puntos que más preocupa a la Asociación de Hoteles de Tulum es la pandemia de COVID-19.

Por esta razón, el grupo de hoteleros se reunió con la diputada Euterpe Gutiérrez para poner sobre la mesa los asuntos de seguridad y pandemia.

En cuanto a la pandemia, el grupo de hoteleros presentó una iniciativa para que se tipifique de manera penal a quien ponga en riesgo la salud pública, de manera consciente, con la realización de eventos masivos o fiestones en el municipio de Tulum.

De acuerdo con David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, es claro que los organizadores de las fiestas no sólo arriesgan la salud pública y las vidas de los y las asistentes, sino que de paso pasan a amolar la imagen de Tulum y el sustento de la población.

Y pues para el grupo de hoteleros, hasta el momento, la ley no ha estado a la altura de las circunstancias, ya que ha permitido que la región se convierta en sede de eventos masivos y clandestinos —sin que haya una consecuencia real para quienes organizan estos eventos como el Festival Art With Me, realizado en noviembre pasado en Tulum y que dejó varios casos de COVID-19.

Ahora, le tocará al Congreso de Quintana Roo escuchar la iniciativa de los hoteleros y ponerse las pilas para ver de qué manera Tulum se quita el estigma de “ciudad sin ley” y garantiza los espacios seguros en medio de la pandemia de COVID-19, que como ya mencionamos, aquí en México la Secretaría de Salud está a la expectativa de una tercera ola tras las vacaciones de Semana Santa.

En Europa, en el caso de Italia y Francia, ya se está viviendo esta situación y, por lo pronto, Alemania está contemplando si prolonga las restricciones sanitarias hasta abril.