¡PUM! Twitter suspende permanentemente la cuenta de Donald Trump

Apenas ayer Facebook e Instagram anunciaban que bloqueaban las cuentas de Donald Trump indefinidamente. Pues ahora Twitter tomó medidas más drásticas y anunciaron que suspenderán permanentemente la cuenta del aún presidente de Estados Unidos.

Por medio de un comunicado, la red social del pajarito azul dio a conocer que tras una revisión detalladas de los tuits del mandatario estadounidense, con todo y el contexto que los rodea, tomaron la decisión de suspender permanentemente su cuenta oficial, pues aseguraron que sus publicaciones podían incitar a la violencia.

“Después de una revisión detallada de los Tweets recientes de la cuenta @realDonaldTrump y el contexto que los rodea, específicamente cómo se reciben e interpretan dentro y fuera de Twitter, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia“, indicaron en su boletín.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021