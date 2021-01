Primero le suspendieron por un rato la cuenta de Twitter al presidente Donald Trump para evitar que siguiera calentando a sus simpatizantes en el Capitolio. Pero después de darle una buena pensada y analizar el potencial de sus mensajes, este 8 de enero Twitter determinó suspenderle la cuenta de manera permanente.

Pues hace un ratito el todavía presidente intentó saltarse el bloqueo para acusar a Twitter de censura y de que lo intentan callar ¿Cómo? Tuiteó usando la cuenta oficial presidencial @POTUS, misma que está reservada para el presidente y será entregada a Joe Biden el 20 de enero próximo.

La astucia.

Pero no se salió con la suya…

Básicamente el mandatario aseguró que los empleados de la red social del pajarito se habían coordinado con los demócratas y la “izquierda radical” para silenciarlo a él y a los 75 millones de patriotas que votaron por él.

El asunto es que de de acuerdo con el medio The Verge, que se comunicó con Twitter, Trump no puede pasarse de listo tuiteando desde otra cuenta diferente porque en cuando los tuits sean identificados de su autoría, se eliminarán. La cuenta será suspendida en cuanto se detecte si el magnate intenta abrir otra cuenta no gubernamental.

Y así.

“Después de una revisión detallada de los Tweets recientes de la cuenta @realDonaldTrump y el contexto que los rodea, específicamente cómo se reciben e interpretan dentro y fuera de Twitter, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia“, indicó la red social por medio de un comunicado este viernes.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021