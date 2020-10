“Sería un error”: Académicos de la UNAM piden a diputados no desaparecer fideicomisos

“México no ha sufrido los efectos de las grandes guerras de las últimas ocho décadas, pero tampoco ha invertido de manera importante en educación, en investigación de ningún área del conocimiento, ni en tecnología y tampoco en salud. Esto ha incrementado nuestra dependencia de otros países, claramente mostrada durante la pandemia“. En un nuevo intento para que la Cámara de Diputados le eche coco sobre la extinción de 109 fideicomisos; académicos y académicas de la UNAM publicaron una carta donde expresan argumentos como el anterior.

En una carta compartida a medios de comunicación —como La Jornada o El Universal— el grupo de académicos, entre ellos el escritor Jorge Volpi, el novelista Benito Taibo o Catalina Stern Forgach, directora de la Facultad de Ciencias; se pronunciaron en contra de la extinción de los 109 fideicomisos y pidieron al Legislativo que recapacite.

¿Por qué, si el plan es pasar los recursos de los fideicomisos a la Federación para cumplir con tareas de salud y blindar el impacto de la pandemia de coronavirus?

Precisamente por la pandemia. De acuerdo con los académicos, cortar la existencia de un apartado donde el dinero se destine únicamente para la educación, cultura, ciencia, tecnología y deportes —hay otros rubros enfocados a la protección de víctimas, periodistas o atender los desastres naturales— es un daño a largo plazo para el país.

Académicos y académicas de la UNAM preocupados por la ciencia

“De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, se requiere que el gobierno destine el 1% del PIB para ciencia y tecnología, hecho que el día de hoy nunca ha sucedido, por lo que la propuesta de disolución de 109 fideicomisos se produciría un gran daño a la nación”, señaló el grupo de académicos y académicas de la Universidad Nacional de México.

Es decir, con el poquísimo presupuesto que tiene la ciencia y la tecnología, la desaparición de los fideicomisos le daría al traste a la situación en que se encuentran estas áreas, que con la inversión adecuada ayudarían a México a cambiar su panorama complejo —lleno de violencia, pobreza y falta de oportunidades.

En su preocupación, este grupo de la UNAM advirtió que el gobierno de AMLO está cayendo en algo así como una paradoja, porque mientras busca ser una de las primeras naciones en recibir las vacunas contra el COVID-19; propicia el panorama para hacer que México sea cada vez más dependiente de otros.

Y eso no es un buen plan —si no, échenle un ojo a todo el sistema de educación y fomento de la ciencia que nada más no puede salir avante, sólo con casos excepcionales.

“Esta acción muestra nuestra debilidad y dependencia a recibir ayuda externa, siendo que contamos con recursos humanos talentosos e instituciones de investigación de alta calidad que, con el apoyo necesario, pueden hacer que México no solo deje su estado de dependencia, sino que se ubique en una situación autónoma y de vanguardia”, insistieron.

Al final, vieron que la desaparición de los fideicomisos no ayudará en gran medida a cubrir el déficit público que el gobierno quiere sanear.

Este 1º de octubre, la Cámara de Diputados decidirá el futuro de los 109 fideicomisos y si la mayoría vota a favor de su desaparición, entonces el rollo pasaría a la Cámara de Senadores y finalmente, a las manos de AMLO para que sea ley.