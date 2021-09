Paso a paso: UNAM regresará a actividades presenciales en Semáforo amarillo de COVID

Hay al menos 10 estados en Semáforo amarillo y dos en verde —ninguno en rojo— y en este contexto, la UNAM acaba de anunciar que todo está listo para que, de manera paulatina, la comunidad universitaria retome las actividades presenciales.

“En concordancia con los comunicados publicados por la Dirección General de Comunicación Social y una vez que el semáforo de riesgo epidémico se ha declarado en amarillo, en los casos en que los Consejos Técnicos consideren pertinente, podrá convocarse al alumnado para concluir las asignaturas del ciclo escolar que requieren de actividades prácticas, clínicas, experimentales o artísticas”.

El punto es que para este regreso paulatino, la comunidad debe seguir los lineamientos sanitarios y, ojo aquí, el uso obligatorio del cubrebocas. Van más detalles del regreso a actividades en la UNAM.

UNAM regresará a actividades presenciales en Semáforo amarillo de COVID

Al tanto de los avances y retrocesos en la pandemia de COVID-19, la Universidad Nacional Autónoma de México ha diseñado un modelo de clases —y actividades— a distancia. Sin embargo, de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud y el hecho de que varios estados están en Semáforo amarillo, la UNAM ha considerado el regreso a actividades presenciales.

Por ejemplo, después de 10 días de la declaración del Semáforo amarillo, se convocará a grupos reducidos de estudiantes de primer ingreso —de los ciclos escolares 2020-2 y 2021-2022— a que se lancen a los campus como una manera de acercamiento a la dinámica universitaria.

Del lado del personal administrativo y académico, el regreso a actividades presenciales y será en horarios escalonados.

“Las autoridades de las entidades académicas requerirán, a través de las delegaciones sindicales, al personal académico y administrativo necesario, procurando que la asistencia sea en horarios escalonados”.

Eso sí, habrá excepciones para aquellas personas que aún no están vacunadas contra COVID-19 y lo justifiquen —mediante una constancia del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).

Los y las estudiantes

Para los y las estudiantes que aún no han recibido la vacuna, la UNAM pide que lo hagan en cuanto les sea posible —es decir, que no dejen pasar la oportunidad, en cuanto las autoridades den las fechas de vacunación, que no se queden como población rezagada.

¿Estamos hablando de un regreso total a actividades —entre ellas las clases— presenciales? En realidad, eso lo determinarán los Consejos Técnicos.

Para retomar la dinámica presencial es importantísimo que los y las estudiantes ya cuenten con la vacuna contra COVID-19, de no ser así, su participación NO es obligatoria.

“En tanto el estudiantado no haya sido vacunado, su inscripción y participación en actividades presenciales será voluntaria”.

Aquí, al igual que el personal administrativo y académico, la comunidad de estudiantes que aún no ha recibido la vacuna por razones médicas, deberá presentar una constancia del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) —y se supone que los Consejos Técnicos decidirán qué aplica para estos casos, cómo van a acreditar las actividades.

#BoletínUNAM La UNAM informa a la comunidad universitaria sobre el regreso a las actividades escolares presenciales en los espacios universitarios > https://t.co/j4P3Z4Dpxw#VacúnateYPonte😷 pic.twitter.com/0fMdnT8upn — UNAM (@UNAM_MX) September 6, 2021

De esta manera, paso a paso la UNAM planea retomar las actividades presenciales —después de iniciar un nuevo ciclo a la distancia y plantear el regreso de las clases presenciales sólo si se ligaban tres semanas consecutivas en Semáforo Verde.

Si quieres leer los lineamientos completos de la UNAM, AQUÍ los dejamos.