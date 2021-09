¿Aprendan a cocinar para que no las apuñalen? Suspenden a maestro de la UAA por comentarios misóginos

Hace poco escuchamos a un sacerdote de Coahuila arremeter contras las mujeres por la despenalización del aborto y ahora, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) surgió un caso similar que ya tuvo su primera consecuencia: la suspensión de un maestro de Medicina por comentarios misóginos.

“No hay ni habrá tolerancia ante cualquier forma de violencia”, dijo la UAA en un breve comunicado después de que en redes se difundiera el video de una clase virtual donde un maestro de Medicina se avienta un par de comentarios misóginos que hasta fueron cuestionados por una estudiante.

Suspenden a maestro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes por comentarios misóginos

“Yo no sé… si no saben cocinar, ¿para qué se casan? Llega uno con hambre y da coraje que no tenga cena porque la quemó. Esa es la recomendación del día, aprendan a cocinar antes de casarse”.

Esas fueron las palabras del maestro de Medicina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes durante una clase en línea y ante esto, una estudiante no dudó en cuestionarlo:

“¿No sería mejor que aprendiéramos a no perder la cordura para no apuñalar a nuestras esposas?” —esto porque en la clase estaban a analizando el caso de un apuñalamiento.

Sin embargo, el maestro identificado como Gerardo de León insistió en los comentarios violentos y remató con:

“Bueno, esa es la tuya (la recomendación), la mía es aprender a cocinar”.

Este caso es uno de tantos, donde la violencia contra las mujeres impera no sólo en los espacios privados, también públicos como son escuelas, universidades y hasta en las iglesias —en un contexto en que persiste la crisis de violencia contra las mujeres y los feminicidios.

Tras la denuncia hecha el 29 de septiembre, la Universidad Autónoma de Aguascalientes reaccionó con la suspensión del maestro de Medicina en lo que avanza la investigación que abrió en su contra.

“El 29 de septiembre del año en curso, la Defensoría de los Derechos Universitarios recibió una denuncia en la que se señala a un profesor del Departamento de Medicina por distintos hechos y comentarios en contra de la dignidad de nuestras alumnas y alumnos.

En vista de la naturaleza de las conductas denunciadas y con fundamento en lo establecido en la legislación universitaria, se solicitó a las autoridades del entro de Ciencias de la Salud la suspensión inmediata de dicho docente”.