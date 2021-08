“¿Pa’ qué abren las piernas?” Profe de la Universidad Veracruzana “reflexiona” sobre el aborto en clase

Además de lanzar tan “sesudas” criticas a las mujeres que apoyan la práctica legal del aborto, el catedrático de la Universidad Veracruzana arremetió contra las relaciones entre personas del mismo sexo… claro, con reflexiones del mismo calibre. No, no, no, una joya este güey.

Por medio de redes sociales se denunció los dichos misóginos y homófonos que se aventó en plena clase el profesor de la Universidad Veracruzana, Mauricio Pavón. De acuerdo con Proceso, el susodicho imparte cátedra en la Faculta de Contaduría y Administración.

¿Y qué es la ultraderecha?

El profesor de la Universidad Veracruzana, Mauricio Pavón, lo explica. pic.twitter.com/7QNsXwcEZl

Pues bien, aunque su fuerte (según) son los aspectos de las auditorías gubernamentales, quién sabe cómo aborda el tema el profe… porque en una de sus sesiones acabó arremetiendo, primero, contra las relaciones homosexuales. Así:

“A lo mejor dicen: ‘bueno, yo no me quiero casar’… bueno, ahora con tanta distorsión que hay ya de la sexualidad y todas esas barbaridades (…) de que ahora les permiten hombre con hombre y mujer con mujer… yo estoy en total desacuerdo con esas marranadas. Son unas cochinadas, porquerías. Punto”.

Antes de criticar la legalización del aborto, el flamante profesor de la Universidad Veracruzana aseguró que sus dichos en contra de los homosexuales están fundamentados en lo que dicen la biblia… y si lo dicen las sagradas escrituras, pues aplica, ¿no? (no importando que uno sea creyente o no).

Consciente de que podía ser tachado de discriminador (¡genio!), el catedrático señaló que, en estas épocas, los derechos humanos sirven para asesinar… y, ahí, fue cuando sacó sus “reflexiones” sobre lo que es el aborto:

¿Pa´qué carajo te embarazaste? ¿pa´qué anduviste abriendo las piernas? Te hubieras inyectado, te hubieras tomado tus pastillitas, si querías andar en esas barbaridades. Miren, estoy hablando con adultos, porque no me parece que, a algún ser, que no se puede defender, sea masacrado”.

Luego de difundirse la videograbación en la que el profesor echar tanto pensamiento digno de aulas, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón, emitió un comunicado en el que asegura que la institución reprueba la misoginia, homofobia, así como las expresiones de odio.

Sin hacer mención del nombre del profesor en cuestión, la rectora señaló que “sin ambages” (sin rodeos, pa’ más fácil y entendible) la Universidad Veracruzana no comulga con las expresiones del académico, las cuales fueron “recogidas tanto en redes sociales como en medios de comunicación”.

¿Sanciones? Ehrrrrr… bueno, ahí sí se aplicó un poco de “ambages”… porque el comunicado de no más de 10 líneas repite una y otra vez la reprobación de los dichos del profe, pero sobre si le será aplicado algún castigo, pues no.