Acusan con audio a Úrsula Salazar, diputada de Morena en Tamaulipas, de inflar facturas de proveedores

Como ya es una tradición cuando se revelan este tipo de transas, la diputada de Morena rechazó el audio con el que la inculpan: “No lo he escuchado (…) ya empezamos una guerra sucia”, aseguró la recién nombrada coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas.

Desde el pasado viernes circula en redes un audio en el que se escucha a Úrsula Salazar Mojica, diputada de Morena en Tamaulipas, incurriendo en posibles actos de corrupción, ya que le solicita a un proveedor inflar el monto de una factura, para así quedarse con eso que se dé de más.

“La cotización que tú me diste, si fueron 98 a lo mejor a lo mejor yo le subiría a ciento y algo”, explica la voz atribuida a Úrsula Salazar al proveedor. “Tú presentas tu subtotal (…) yo a eso le voy a sumar 20 y de esos 20 yo te voy a pagar el IVA. Entonces, tú me tienes que devolver a mí esos 20”.

Según el audio, esta práctica la diputada de Morena no la hace nada más con un proveedor, sino con varios. Así, hasta juntar “50”… ¿miles?, ¿millones? No se alcanza a explicar en la llamada filtrada a redes.

“Los 50 no los voy a sacar nada más contigo. Los voy a sacar con todos mis proveedores. Por eso te preguntaba, ¿hasta cuánto tú me puedes devolver en efectivo?”

#AzucenaALas10 | La recién nombrada, coordinadora Morena en el congreso de #Tamaulipas, Úrsula Patricia Salazar, está en medio de la polémica, tras difundirse audios donde, con un proveedor, negocia inflar precios en facturas pic.twitter.com/I6rczkFtpm — Azucena Uresti (@azucenau) March 26, 2022

Úrsula Salazar rechaza el contenido de las llamadas

Luego de ser difundido el audio que la acusa de inflar facturas (algo que diversos medios simplifican como “pedir moche”), la susodicha ya salió a desmentir las acusaciones. Aunque dice que no ha escuchado la grabación, asegura que se trata de un audio editado… y todo sería parte de una guerra sucia en su contra.

“No es un audio que me corresponda, es falso completamente. Tú sabes bien que la tecnología puede hacer maravillas, para bien y para mal. Sabemos bien que se desgastan por fabricar este tipo de situaciones”, señaló en entrevista recogida por Aristegui Noticias.

Diputada es identificada como supuesta sobrina de AMLO

Aunque los apellidos no suenan, Úrsula Salazar Mojica es señalada en diversos medios como sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El lazo familiar sería por parte de su fallecida madre, Úrsula Mojica Obrador, quien –supuestamente– era prima del mandatario.

En las entrevistas en las que ha desmentido los audios que la hacen ver como bien transa, Úrsula Salazar no habla de su parentesco con el presidente, pero sí deja que trae el mismo discurso: “Yo no miento, yo no traiciono, yo no robo”, aseguró la diputada al deslindarse de las acusaciones en su contra.