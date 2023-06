Aunque muchos creen que, de los chorromil aspirantes de la oposición, no se hace uno y, entonces, no estaría mal que la alianza Va por México volteara para otros lados, a ver de dónde saca un candidato, pues dice Marko Cortés que no.

Luego de la dolorosa derrota en el Estado de México (que la oposición celebra, sabe dios por qué), el líder nacional del PAN ya habla del 2024 y, con ganas de repetir la dosis del domingo, cerró de tajo la puerta alguna vez abierta a “chocholatas” de la 4T.

El líder del PAN, Marko Cortés, pide un millón de firmas a aspirantes presidenciales / Captura de pantalla

“Lo decimos con claridad, ninguna del corcholatas será candidato de la coalición Va por México, tenemos con qué y tenemos con quién y sabemos para qué y con esa convicción es que vamos a construir”, aseguró el bateado por Movimiento Ciudadano.

¿AMLO planea enviar una “corcholata” mala a Va por México?

El señalamiento del líder del PAN (y, al parecer, de la alianza Va por México) no sólo fue para refrendar la idea de que la oposición está fuerte… sino que llevó tintes “complotistas”.

De acuerdo con Marko Cortés, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) podría estar planeando sabotear a la alianza Va por México enviándoles a una de sus “corcholatas” para desbaratar cualquier posibilidad de victoria de la oposición.

Foto: Presidencia // Esconden grabaciones de incendio en INM Ciudad Juárez.

“Que ni se le vaya a ocurrir al presidente Obrador fingir un pleito con alguna de su corcholatas y querérnosla mandar como candidato de la oposición”, advirtió Marko Cortés.

Aunque alguna vez sonó Ricardo Monreal para irse con la oposición (incluso el senador aseguró que hubo negociaciones), Marko Cortés descartó también a éste como posible candidato de “Va por México”… que ya no es de confianza, dice.

“Con sus actuaciones en el Senado perdió toda confianza y credibilidad y México no quiere padecer en todo el país el terror que hoy se vive en el estado de Zacatecas”, señaló el panista, en referencia a la forma en que los Monreal tienen al mencionado Estado: con altos niveles de violencia, crimen organiado dominando todas las regiones y hasta con desplazamientos forzados.

Pues bueno, Marko Cortés informó que Va por México definirá su método para elegir candidato el 26 de junio. Como adelanto, señaló que sí habrá varios de los requisitos que dio a conocer hace unos días… el principal: que el aspirante compruebe tener el apoyo de, mínimo, el 1% del padrón electoral… o sea, de un millón de votantes.