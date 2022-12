Uno, acá, ya haciendo planes de qué hacer con tantos días de descanso; sin embargo, aunque ya se aprobó y toda la cosa, la reforma de vacaciones dignas no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF)… y sin eso, pues “nanay”.

A un par de días de que concluya el 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) nomás no ha movido la reforma de vacaciones dignas… aún cuando ésta se aprobó el pasado 14 de diciembre, un día antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones legislativas.

Por lo anterior, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez, le mandó a AMLO un mensaje en redes para hacerle el respectivo recordatorio:

“¡Hey, presidente! Ya publiquen #VacacionesDignas en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor desde el 2023”.

Luego de que se veían que no iba a jalar, la presión social hizo que las cámaras de Diputados y Senadores aprobaran la iniciativa para “vacaciones dignas”, con la cual se duplican los días de descanso desde el primer año laboral. Así, de ser sólo seis, ahora son 12 e irán incrementándose conforme a los años de antigüedad de dos en dos.

Así que, de acuerdo con lo aprobado (cof, pero todavía no publicado, cof), si uno llega a cinco años prestando servicios, tendrá 20 días de descanso obligatorio. Luego de eso, el incremento de días de descanso será cada cuatro años… con la posibilidad de alcanzar hasta 32 días de vacaciones al año.

Un asunto clave que ya mero no pasaba era el chance de tomar todos los días de descanso de jalón. De hecho, la reforma llegó a ser votada con la condición de que los 12 días de descanso fueran tomados de no consecutiva.

No obstante, los acuerdos se hicieron y la reforma de vacaciones dignas permitirán al trabajador tomar los días como mejor se le acomode: seis primero, seis después… los 12 de forma consecutiva, etcétera, etcétera, etcétera.

Por cierto, la reforma de vacaciones dignas no es retroactiva, por lo que, una vez que entre en vigor no significa que se le tienen que pagar los días de descanso de años pasados. Ésta y otras dudas sobre las vacaciones dignas las pueden resolver checando la siguiente publicación. Al menos para hacerse la chaqueta mental, porque, como se mencionó al inicio, mientras no se publique en el DOF, pues no habrá nada de nada…