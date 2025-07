White Lotus a la 4T: Vacaciones de lujo de diputados y senadores

Lo que necesitas saber: Los sitios para vacacionar... de lujo los encontraron en Europa.

¿Quién dijo vacaciones… de lujo? Por acá armamos una breve lista de los diputados, senadores o funcionarios de gobierno que en la 4T han aprovechado esta temporada para darse un rol por Europa en sitios nada económicos.

O más bien, que contrastan con la política y el discurso de la austeridad republicana promovida por la misma 4T —por ahí al diputado de Morena Ricardo Monreal hasta le tocó un jalón de orejas de la presidenta Claudia Sheinbaum, por sus vacaciones, acá les contamos a detalle.

Foto: FOX

Vacaciones de lujo en la 4T

Ricardo Monreal

Pues vámonos con el atropellado caso de Ricardo Monreal, quien fue captado desayunando en un restaurante de lujo en Madrid —a.k.a en el restaurante del hotel Rosewood Villa Magna— junto con su esposa.

La imagen fue revelada por Reforma después de que Monreal saliera a decir que no estaba hospedado en un hotel de lujo, en unas vacaciones que se tomó y que las justificó como un asunto familiar por el que no se presentó al Consejo Nacional de Morena, en medio de la crisis por el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto.

Foto: Ricardo Monreal Youtube.

Más tarde, Monreal salió ooootra vez a “aclarar” que no estaba hospedado en ese hotel y que al lujoso restaurante sólo había pasado a desayunar.

Su caso llegó a la mañanera de Claudia Sheinbaum, donde la presidenta —palabras más, palabras menos— pidió a los funcionarios que ejercieran el poder con humildad.

El argumento de Monreal, por cierto, fue que él tenía derecho a descansar y que su viaje por Europa lo había pagado con su dinero.

Foto: @RicardoMonrealA

Sin embargo, la bronca es que Ricardo Monreal ya tiene un historial de este tipo como cuando usó un, ¿helicóptero? de su compa el diputado Pedro Haces sólo para moverse en CDMX.

Mario Delgado en Portugal

El secretario de Educación Mario Delgado también aprovechó la temporada de vacaciones para lanzarse a Portugal y pasar a saludar a una de las zonas más exclusivas de Lisboa.

Foto: @ClaudioOchoaH

El reportero de Latinus y columnista de El Universal Claudio Ochoa Huerta compartió un par de fotos de Mario Delgado en el restaurante del Hotel Pousada de Lisboa, conocido como uno de los más exclusivos, de 5 estrellas, de Portugal.

Bailecito en Ibiza

Enrique Vázquez Navarro, otro diputado de Morena, fue captado echándose un bailecito en un antro de Ibiza en España.

Foto: @AztecaNoticias

El mismo Claudio Ochoa Huerta y otros medios como Fuerza Informativa Azteca compartieron el video en el que Enrique Vázquez aparece entusiasta en el antro Lío, uno de los más costosos en Ibiza, manejando un costo de más de 100 euros por persona. O sea, unos dos mil 100 pesos mexicanos.

Miguel Ángel Yunes

Ok, el exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares no es per se un senador de planta, peeeeeero sí es senador suplente de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez por… Morena.

El expanista fue visto en esta temporada de vacaciones en el club de Playa Conca del Sogno en la Bahía de Recommone en Italia.

Foto: @lasagaofficial

El video difundido por La Saga muestra al controvertido senador suplente de Morena consumiendo champaña y langosta.

Y, de acuerdo con La Saga, el valor de la champaña era de unos dos mil euros —alrededor de 43 mil 540 pesos mexicanos— y langosta.

Alito Moreno (del PRI) también en Portugal

En esta temporada de vacaciones también se vio a Alejandro Moreno, presidente del PRI y senador, dando el rol en Oporto, Portugal. En la librería Lello, aunque si bien no lo encontraron en un sitio de lujo, sí se llevó críticas en las redes por, ¿los accesorios que llevaba?

Foto:captura de pantalla de @mexico_alminuto-@ELPINERO

Faltas en el Consejo de Morena

La ausencia del secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, en el Consejo del partido causó ruido, entre otras cosas, por supuestamente estar de vacaciones en Japón, al menos eso compartió el periodista Darío Celis en su columna en El Universal.

El otro polémico senador —que protagonizó un caso similar a esto de las vacaciones por hacer un viaje de más de 150 mil pesos a Europa— Gerardo Fernández Noroña confirmó la ausencia del secretario de Organización de Morena a esta importante reunión del partido.

“No hay que hacer especulación con eso (…) la gente tiene derecho a descansar también”, dijo Noroña.

Chance estas vacaciones no serían nota en los medios de comunicación mexas si no fuera por un par de cosas:

Que la misma militancia de Morena llegó a quejarse de este tipo de viajes cuando el PRI y el PAN estaban en el poder.

Y porque los diputados reciben al menos 153 mil pesos mensuales entre su salario y otros apoyos económicos.

El salario mensual de cada diputada y diputado es de 79 mil pesos después de un aumento por la inflación en 2025 —aunque la idea es que no hubiera aumentos en el Congreso de la Unión por cuestiones de austeridad.

Por otra parte, los senadores y las senadoras aumentaron su sueldo a 131 mil 700 pesos mensuales —sin contar prestaciones.

Y una diferencia con el salario neto de la presidenta Claudia Sheinbaum de sólo mil 632 pesos. Es decir, casi casi ganan igual que la presidenta de México. ¿Ustedes qué opinan de estas vacaciones en la 4T?