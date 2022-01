8 de cada 10 hospitalizados por COVID no tiene sus vacunas completas en CDMX

Las cuarta ola de COVID —encabezada por la variante Ómicron— ha levantado sus preocupaciones. Sobre todo cuando vemos la cantidad de contagios a nuestro alrededor o la dificultad para conseguir una prueba de diagnóstico. Sin embargo, el número de personas hospitalizadas se ha mantenido relativamente estable, sin grandes sobresaltos… y todo apunta a un importante factor.

Sí, hablamos de las vacunas y como han ayudado a evitar casos más graves de la enfermedad.

La relación es tan grande que, de acuerdo con datos oficiales de la Ciudad de México, 8 de cada 10 personas que están hospitalizadas por COVID no tenían sus vacunas completas.

Según las estimaciones de la población, apenas el 4% de todos los habitantes chilangos, que calculan somos como 9 millones 200 mil pelados en total, no tiene su esquema completo —o sea que no se ha vacunado o apenas tiene una dosis. Sin embargo, representan el 81% de las hospitalizaciones.

Una gráfica compartida por el gobierno de la Ciudad de México, enfocada únicamente a los hospitales gubernamentales, decía que el 76% no se había vacunado y el 5% tenía solamente una dosis.

Y si se preguntan qué pasó con el resto (19%) de las personas que sí están vacunadas y aún así entraron al hospital por COVID, bueno: se trata “principalmente adultos muy mayores con problemas concomitantes serios de salud”, explicó Eduardo Clark, de la Agencia Digital de Innovación Pública

Acude a alguna de las citas para rezagados

Con los “pelos de la burra en la mano” o con los datos científicos de respaldo, pues… vale la pena que acudas a vacunarte. Sobre todo si no lo has hecho o si por alguna razón no terminaste tu esquema completo.

Es por eso que durante esta semana hay campaña para rezagados de todas las edades.

La gran mayoría de las citas para esta tercer semana de enero serán en el CENSIS de Marina, en la alcaldía Coyoacán, pero mejor échale un ojo a los horarios, vacunas disponibles y otras sedes en esta página: vacunacion.cdmx.gob.mx