Los números escondidos detrás de la cuarta ola de COVID y Ómicron en México

Si han seguido las noticias durante los últimos días o han platicado con sus seres queridos, probablemente hayan notado que los contagios de COVID están incrementándose. Si este fenómeno que vemos en nuestras cercanías se trata de una anticipada Cuarta Ola o son el impacto inmediato de la variante Ómicron en México, eso está por verse.

Lo que sí podemos hacer es revisar las cifras oficiales de la pandemia para empezar con algunas preguntas importantes.

Estos números escondidos pueden contarnos cuántas pruebas se están haciendo —y cuántas se registran en los reportes gubernamentales—, cómo es que la variante Ómicron domina en nuestro país o incluso, cómo es que avanza la cuarta ola.

El número de pruebas

¿Sabían que no hay una manera oficial para saber cuántas pruebas se hacen en México? Ese ha sido un enredo desde inicios de la pandemia de COVID en nuestro país. No existe un registro nacional y algunas entidades lo reportan por su cuenta, pero igual… sus informes están llenos de asteriscos.

¿Se puede estimar el número de pruebas que se realizan en nuestro país?

Tomemos las cifras del pasado 5 de enero de 2022. Ahí les va: se confirmaron por diversos métodos (acá les contamos cómo le hacen) 20 mil 626 casos nuevos casos de COVID. Al mismo tiempo, la tasa de positividad —el número de pruebas que salen positivas—, se encuentra en 24.5% según el Conacyt.

No todos los casos representan una prueba, no todos los confirmados se hicieron únicamente una prueba y al final del día no hay cifras oficiales. Sin embargo, las estimaciones van desde las 60 mil hasta las 80 mil pruebas oficiales. Que son poquitas, ¿no?

Las pruebas COVID que sí cuentan

Y hablando de ese enredado asunto, hemos visto las filas para conseguir pruebas en los consultorios de las farmacias, ¿cierto? Pues esas… al menos en muchas entidades, no entrarían a las cifras oficiales de confirmados como positivos de COVID.

Según las cuentas de la Ciudad de México, el pasado 5 de enero se confirmaron 5 mil 339 casos positivos.

Sin embargo, como viene en su información, hubo 4 mil 400 casos positivos que recibieron una prueba PCR en Centros de Salud u Hospitales de la Ciudad de México. ¿El resto? No lo reportan, aunque las pruebas rápidas que se consiguen comercialmente no entraron a la cuenta.

Y si le estiman que 10 millones de personas al mes se atienden en los consultorios de farmacias… pos ouch.

El dominio de Ómicron… pero 368 casos

De acuerdo con las cifras más recientes, la variante Ómicron ha comenzado a dominar en México y en algunos puntos de la República representa casi el 75% de los casos analizados de COVID. Nomás para que se den una idea, hasta hace unas semanas, la variante Delta tenía el 99% de los casos confirmados.

Sin embargo, las cifras oficiales dicen que solo hay 368 casos confirmados de Ómicron en el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica.

Aunque no nos sirve —en la vida diaria— saber exactamente cuantos casos específicos hay de la variante, sí ha demostrado la complicación de la secuenciación de muestras en México. El retraso en las pruebas y la dificultad de este tipo de reportes.

Las personas con COVID

Como decíamos, no todas las pruebas positivas terminan en las estadísticas oficiales. Y algunas personas estarán haciendo cuarentena con todos los síntomas, pero sin haber tenido su confirmación o estarán esperando en sus casas sabiendo que estuvieron en contacto con algún caso de COVID cercano.

Sin embargo se estima que en México, en este momento, hay casi 75 mil personas contagiadas.

¿Cómo obtienen esa cifra? Suman todos los casos confirmados de los últimos 14 días y además, le suman los casos sospechosos que saldrían positivos al hacerse una prueba.

¿La buena? Las hospitalizaciones no aumentan

Esa es una cifra importante.

Mientras los números de contagios aumentan, las cifras de hospitalizaciones en esta cuarta ola se mantienen relativamente contenidas. Una buena noticia que ha probado los beneficios de la vacunación y las aparentes síntomas de la variante Ómicron.

La Ciudad de México compartió una gráfica interesante de cómo estos aumentos iban de la mano en olas anteriores, pero ahora… la diferencia es notoria.