A finales de julio de este 2022, activistas de las comunidades LGBT+ realizaron una manifestación para exigir a la Secretaría de Salud se pusiera las pilas en la prevención de la viruela símica. Entre sus demandas, estaba la adquisición de vacunas.

¿Qué pasó con eso? Pues, luego de que la OMS declaró emergencia de salud mundial por la viruela del mono, la Secretaría de Salud salió a explicar que ya tenía unas guías de atención y que estaba evaluando la vacunación de una población específica.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Y sigue en esas. Al menos, eso fue lo que explicó Hugo López-Gatell el 1 de agosto.

Salud analiza si va a comprar vacunas o no

López-Gatell dijo que primero tienen que echar un buen ojo para saber si la información técnica sustenta que estas vacunas —desarrolladas para la viruela humana— realmente funcionan contra la viruela símica.

Según esto, no están viendo qué vacunas comprar, sino si son eficaces. Aquí la explicación del subsecretario en un chacaleo:

“Nuestro grupo técnico asesor en vacunación está analizando no tanto el asunto de qué comprar, si no cuál es la evidencia científica, qué tan robusta es para sugerir que se pudiera necesitar o no necesitar utilizar vacuna”.

Foto: Presidencia.

Al igual que con las vacunas contra COVID, en el tema de la viruela símica López-Gatell consideró que igual por ahí hay intereses comerciales supuestamente impulsados por medios corporativos para “empujar una estrategia de vacuna que no guarda relación con un razonamiento técnico, serio, científico de la salud”.

Así que cuando decidan lo de la compra de las dos vacunas desarrolladas contra la viruela símica, avisarán.

➡️ #AlMomento | En #México ya se analiza la evidencia científica para determinar si hay necesidad o no de una vacuna contra la #ViruelaSímica, indicó Hugo López Gatell.



? @LuisMendezPosmo #OnceNoticias pic.twitter.com/1MNNKqygF5 — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) August 1, 2022

En contraste

Estados Unidos y Reino Unido ya están en la vacunación contra la viruela símica.

Si bien López-Gatell dijo que tienen que saber con claridad si son útiles —un poco lo que sucedió con las vacunas contra COVID para niños y niñas—, en esos países intentan avanzar en la prevención de esta enfermedad.

“La doctora Molly Dickinson administra una dosis de la vacuna contra la viruela del mono a Arthur Macedo, de 37 años, el 23 de julio de 2022 en Londres, Inglaterra. El NHS está ampliando su despliegue en Londres a medida que los casos de viruela símica continúan aumentando en la capital”. Foto: Hollie Adams-Getty Images.

En la Unión Europea apenas le dieron luz verde a la vacuna que desarrolló Bavarian Nordic —ya tiene tiempo que se usa contra la viruela en personas mayores de 18 años, pero está vez están intentado hacer frente a la viruela símica o del mono con esta vacuna, conocida como IMVANEX.