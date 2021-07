Variante Delta se propagaría más fácil que la varicela, filtran NYT y Washington Post

Con carácter de urgente, este documento ha hecho —de acuerdo con el Washington Post— que el gobierno de Joe Biden cambie de manera paulatina las recomendaciones sanitarias, como el uso del cubrebocas en espacios públicos cerrados, incluso entre personas vacunadas. ¿A qué nos referimos? A la filtración de un docu que ha estado rolando en Estados Unidos y que advierte de los riesgos ante la variante Delta de COVID-19.

De acuerdo con esta información —filtrada por el New York Times y el Washington Post a partir de un documento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)—, existe la posibilidad de que la variante Delta cause una enfermedad grave y se propague con mayor facilidad, incluso más que la varicela.

Citado por el Washington Post, el documento interno ha pedido reconocer que “la guerra ha cambiado” y, por esta razón, las estrategias para combatir el COVID-19 también deberán hacerlo.

El documento también es una recopilación de datos y estudios sobre la pandemia de COVID-19 y las variantes. En el caso de la variante Delta, se analiza la posibilidad de que cause una enfermedad grave —cosa que no se ha comprobado, aún en otras variantes— y lo que ya sabemos, que tiene mayor capacidad de transmisión.

“La agencia sabe que debe renovar su mensaje público para enfatizar la vacunación como la mejor defensa contra una variante tan contagiosa que actúa casi como un nuevo virus diferente, saltando de un objetivo a otro más rápidamente que el ébola o el virus común”, explicaron Yasmeen Abutaleb, Carolyn Y. Johnson y Joel Achenbach, del Post.

Es decir, el consejo para el gobierno de Estados Unidos, según lo recogido por el documento de los CDC, es apostar a la campaña de vacunación como la mejor vía de defensa contra el COVID-19 y la variante Delta.

Según una fuente del gobierno, justo por este informe, el gobierno de Joe Biden ha hecho cambios en las medidas sanitarias como pedir a la población que use cubrebocas en espacios públicos cerrados, incluso estando vacunada, o pedir a los funcionarios y funcionarios federales que se vacunen —de lo contrario, este grupo será sometido a pruebas sanitarias constantes.

Otro punto que llamó la atención de estos medios, han sido los datos que, supuestamente, muestran que las personas ya vacunadas, pero que llegaran a contagiarse con la variante Delta, podrían transmitir el SARS-CoV-2 igual que las personas que aún no han sido vacunadas.

Se supone que este viernes 30 de julio, los CDC publicarán este reporte y mientras lo hacen, en sus redes ya aparece información sobre cómo seguir las medidas sanitarias contra la variante Delta.

Si quieres leer el reporte completo del Washington Post, AQUÍ te dejamos el enlace.

#DeltaVariant surging in U.S. New data show Delta much more contagious than previous versions of #COVID19. Unvaccinated people: get vaccinated & mask until you do. Everyone in areas of substantial/high transmission should wear a mask, even if vaccinated. https://t.co/tt49zOEC8N

— CDC (@CDCgov) July 27, 2021