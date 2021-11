Variante Ómicron llegó a América, confirman dos casos en Canadá

Más rápido que cualquier servicio de paquetería. Nada tardó en cruzar el “charco” la variante Ómicron del COVID-19. Ayer por la noche se confirmó que ya está en Canadá. A ver cuánto más tarda en llegar a México.

Las autoridades de Salud del país de la hoja de maple dieron a conocer que ya fueron detectados dos casos de pacientes infectados con la variante Ómicron del SARS-CoV-2. Según se informó, estos fueron reportados en la provincia de Ontario, en dos personas que viajaron a Nigeria recientemente.

Estos dos primeros casos son los únicos que hasta el momento se han confirmado en todo Canadá y, de hecho, en todo el continente americano… aunque, de acuerdo con El País, en Brasil ya tienen a un paciente sospechoso de portar la variante Ómicron.

Como era de esperarse, en cuanto se supo que la nueva variante del COVID-19 llegó a su territorio, las autoridades de Salud de Canadá iniciaron protocolos para tratar de identificar la cadena de contactos de los pacientes diagnosticados, los cuales ya se encuentran en aislamiento.

“La mejor defensa contra la variante Ómicron es detenerla en nuestra frontera (…) seguimos instando al gobierno federal a tomar las medidas necesarias para exigir pruebas en el punto de llegada para todos los viajeros, independientemente de su procedencia, para proteger aún más contra la propagación de esta nueva variante”, señalaron las autoridades de Ottawa, cuya capital es Ontario.

Y mientras eso dicen en Canadá…

El fin de semana, el “zar” del COVID-19 en México, Hugo López-Gatell, pidió calma. Según el subsecretario de Salud, las cosas que se dicen de la variante Ómicron son un tanto fuera de lugar, ya que hasta el momento no hay evidencia de que sea más virulenta o que las vacunas sean incapaces de darle batalla.

Por lo anterior, según López-Gatell, no es necesario poner restricciones a los viajes procedentes de ningún país, como lo han hecho en Europa y Estados Unidos. “La información difundida sobre los riesgos de la nueva variante es desproporcionada respecto a lo que muestra la evidencia científica existente”.

Caaaaaaaabe señalar que Canadá prohibió desde el viernes la entrada a extranjeros que hayan viajado a África en los últimos 14 días y, en el caso de los canadienses, son puestos en aislamiento por 10 días (previa prueba de detección del COVID-19).

Y entonces, ¿qué pasó? Pues nada. El filtro impuesto no fue suficiente para evitar a la variante Ómicron, ya que la prohibición no aplica para todos los países, nada más para siete. En esa pequeña lista no figura Nigeria.