Twitter, más que una red social, se ha convertido para muchos en “la ventana a la verdad”. Pero nada más alejado de la realidad porque no, no todo lo que llega a Twitter es necesariamente “lo que está pasando” y los tomatazos a Claudia Sheinbaum en Coyoacán son el ejemplo perfecto de eso.

Foto: Especial

Y es que ¿apoco no? Basta mirar la felicidad de algunos (y el coraje de otros) ahora que Elon Musk compró Twitter, para entender cómo se percibe actualmente esta plataforma. Pero debemos saber que no todo lo que llega a esa red social es verdad, o al menos, no siempre como nos la cuentan.

Dicen en Twitter que Claudia Sheinbaum fue corrida a tomatazos de un evento en Coyoacán… ¿este fin de semana?

Te lo decimos porque en Twitter arrancaron con todo este mes de mayo y palabras como “Coyoacán“, “Tomatazos” y “Sheinbaum” encabezaron los TT. Eso se debe a que hartos usuarios están replicando un video donde la actual jefa de Gobierno es sacada de un evento donde se nota que no la querían.

A tomatazos corren a la Shein y a Marti Batres de Coyoacán ?



Jajajajaja Jajajajaja la gente ya alucina todo lo que huela a Morena ???? pic.twitter.com/4OCgVMTujX — Ryo ? (@_ryo_hermoso) May 1, 2022

De acuerdo con los muchos tuits que se unieron a la tendencia, el video sería de un evento para conmemorar el Día del Niño. Se dice que Sheinbaum fue a Coyoacán pero la gente le mostró su descontento por temas como la tragedia en la Línea 12 y más. Peeeeeeero a menos que esa gente haya viajado en el tiempo, eso no es posible.

El video de la Jefa de @GobCDMX @Claudiashein en #Coyoacan se explica fácilmente: Cuando polarizas tú forma de hacer política y el ejercicio del poder te “desgasta” y aún así sigues actuando de manera autócrata. La “lluvia de tomatazos” es la consecuencia. Se revela el pueblo pic.twitter.com/74Ih9OqAyN — ??????? ???? ????? (@RicardoChuaA) May 1, 2022

Le mancharon el plumaje a @Claudiashein En Coyoacán @HijosDeMx en plena evento de la candidata de Morena fue sorprendida a JITOMATAZOS en repudio y al hartazgo del gobierno morenista.#Linea12NoSeOlvida #MxEsNuestro



MORENA SE DESMORONA .!!! pic.twitter.com/FjFYR0gu0V May 1, 2022

Basta tener un poco de memoria (y algunos tuits viejitos archivados por ahí), para recordar que ese video data de hace algunos ayeres.

Se trata de un video que ya tiene más de 4 años

Para ser exactos, la agresión que anda muy viral ocurrió el 3 de enero del 2018. Ese día Sheinbaum recorrió Coyoacán porque en ese entonces andaba buscando el voto para convertirse en jefa de Gobierno.

El tema, y lo que se denunció entonces, fue que miembros del PRD acudieron a uno de sus eventos y comenzaron a causar toda clase de destrozos y sí, llovieron por ahí algunos tomatazos. De hecho, se denunció al perredista Mauricio Toledo, pues se dijo que los agresores eran seguidores suyos.

Foto: Cuartoscuro

Esto quiere decir que sí, Claudia Sheinbaum sufrió una agresión en Coyoacán, pero no fue ni por El Día del Niño, ni porque la gente esté enojada con su gestión como mandataria capitalilna, ni fue en pleno 2022. Es un video viejo del 2018 que la gente (sabrá Dios por qué razón) retomó, y la agresión fue de parte de sus entonces rivales electorales.

Difunden nueva agresión en evento de Morena en la delegación Coyoacán

(?@_sede_mx) pic.twitter.com/xyo2nePQkg — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 3, 2018

Así que la moraleja de esta historia es muy clara: no todo lo que aparece en Twitter es verdad, y no toda agresión a Sheinbaum es porque la gente esté en descontento con ella. Claro, no todo el mundo ama su trabajo como jefa de Gobierno, pero de eso a irle a tirar de tomatazos, hay una brecha muy grande.