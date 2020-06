Camión que transportaba gas explota en China; deja 19 muertos y 170 personas heridas

China nomás’ no puede ver la suya este 2020. No sólo porque fue en ese país donde nació el coronavirus, también lo decimos porque hace unas horas un camión cargado con gas explotó mientras circulaba en una carretera cerca de la ciudad china de Wenling. Un accidente que dejó 19 personas muertas, más de 170 heridas y también varios daños en edificios cercanos al lugar de los hechos.

De acuerdo con medios locales citados por la BBC, el camión en cuestión provocó dos explosiones. Una ocurrió cuando el camión con gas explotó por sí solo y la otra, cuando el vehículo se fue a estrellar contra una fábrica que se encontraba cerca de la vialidad. Las autoridades se encuentran investigando las causas del accidente, aunque ya adelantaron que la compañía gasera involucrada ya había sido multada 11 veces por las autoridades de China, esto por fallas de seguridad y salud.

Eight severely-injured patients have been transferred from east China’s Wenling to Hangzhou. The death toll from a Saturday tank truck #blast in Wenling, Zhejiang Province rose to 19, and more than 170 injured people are receiving medical treatment in hospitals. pic.twitter.com/AeXW1rb2ht

Por otro lado, Zhu Minglian, vicealcalde de Wenling, dijo que cerca de 2 mil 600 trabajadores de rescate en China fueron desplegados en el lugar, mismos que con ayuda de binomios caninos están luchando para encontrar a sobrevivientes atrapados bajo los escombros de los múltiples edificios y casas que se derrumbaron debido a la fuerza de la explosión, que hasta el momento ha mandado a 170 personas al hospital.

En redes sociales circulan varios videos que fueron captados al momento en el que el camión de gas hizo explosión. En las imágenes se puede ver la columna de humo y las llamas que provocó el estallido del vehículo, el cual tiene a los servicios de emergencia trabajando sin descanso con tal de rescatar a las personas que continúan desaparecidas luego del accidente.

Search and rescue dogs are working hard on the scene where a tank truck loaded with liquified petroleum gas exploded Saturday in Wenling, east #China‘s Zhejiang Province.

After one of the dogs injured its leg, firefighters treated the wound of this little warrior. pic.twitter.com/g6o27QdgQ2

