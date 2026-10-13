Lo que necesitas saber: En octubre de 2026, Meli Espinoza se registró en el proceso interno de Morena para buscar la coordinación municipal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Tijuana.

Apenas entró y ya le cargaron la mano. Y es que resulta que María del Carmen Espinoza, quien apenas regresó a las filas de Morena luego de haber estado en el PT, recibió bastantitas críticas porque se hizo viral un video en el que la exsíndica de Tijuana aparece recibiendo un masaje en la comodidad de su silla.

Foto: Especial

En el video, ella menciona que, luego de haber compartido “un rico pollito” con los integrantes de la colonia 3 de Octubre, había llegado “el momento de relajarse”. Mientras tanto, las imágenes muestran a una mujer, a quien identificó como Yara, dándole un masaje en las manos.

Bueno, pero ¿quién es Meli Espinoza?

Meli Espinoza es una política de Baja California cuya trayectoria ha estado ligada a Morena y al exgobernador Jaime Bonilla. Antes de regresar al partido guinda, también militó en el Partido del Trabajo (PT).

En 2017, Espinoza estuvo a cargo de Comunicación Social, Difusión y Propaganda de Morena en Tijuana. Dos años después, en 2019, llegó a la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana durante la administración de Arturo González Cruz, cargo que ocupó hasta 2021.

Durante ese periodo mantuvo una relación política cercana a Bonilla, quien entonces también formaba parte de Morena. Sin embargo, surgieron diferencias entre el exgobernador y González Cruz, lo que marcó la relación entre el alcalde y la entonces síndica.

Al terminar su gestión municipal, Espinoza continuó vinculada al equipo de Bonilla y participó en espacios de comunicación ligados al exgobernador. En 2023, siguió sus pasos hacia el PT y, en 2024, contendió como candidata a diputada local por el distrito 14 de Tijuana.

En junio de 2026, anunció que dejaba el PT e iniciaba una etapa de independencia política. Sin embargo, en agosto del mismo año formalizó su regreso a Morena, partido en el que había comenzado su trayectoria política.

Ahora, en octubre de 2026, Meli Espinoza se registró en el proceso interno de Morena para buscar la coordinación municipal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Tijuana, una posición vinculada con la definición de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

Pero una pregunta que más de uno se ha hecho es la siguiente: ¿esta es la austeridad de la que hablaba Morena o tener masajista personal también debe de ir entre nuestras prestaciones?