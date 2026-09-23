Grupo Chespirito publicó un comunicado para desmarcarse de cualquier campaña política, en contexto de que en la alcaldía Cuauhtémoc han aparecido imágenes del Chapulín Colorado con las iniciales CH.

Lo que necesitas saber: Grupo Chespirito publicó un comunicado para desmarcarse de cualquier campaña política.

Ahora sí que no contaban con su comunicado. ¿Qué está pasando en la alcaldía Cuauhtémoc? De unos días para acá, vecinos se han topado con imágenes del Chapulín Colorado acompañadas por un corazón y las iniciales CH, por lo que Grupo Chespirito salió a desmarcarse de cualquier propaganda política.

Y todo indicaría que esta propaganda estaría relacionada con… ¿Morena? Al menos esas son las señales que vincularon este ejercicio con Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, quien se perfilaría como la carta de este partido para contender por la alcaldía Cuauhtémoc en CDMX.

Foto: @LauraBruges.

Aunque la misma Citlalli Hernández rechazó que esa propaganda fuera suya, así como cualquier relación.

Grupo Chespirito pide que no usen al Chapulín Colorado como propaganda

Estas imágenes (corazones amarillos, la silueta del Chapulín Colorado y letras guindas) aparecieron en las calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

De manera más específica, en bardas y asfalto. En redes hay fotos de personas pintando esta especie de rótulo que imprime las iniciales CH.

Por si las flais, Grupo Chespirito publicó un comunicado para avisar que no autoriza el uso de la imagen ni marcas del Chapulín Colorado en campañas o propaganda.

Foto: @GrupoChespirito

“No el Chapulín Colorado ni ninguno de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños están asociados con partido, candidato o movimiento político alguno”.

La Jornada identificó en una de las fotos de las pintas al exdelegado de Cuauhtémoc, Agustín Torres Pérez, integrante de la 4T en CDMX.

Foto: @jorgegogdl.

Citlalli Hernández, quien sería la carta de Morena para competir por la Cuauhtémoc en las elecciones 2027, de acuerdo con fuentes de El País, aprovechó las redes sociales para desmarcarse también de las imágenes con CH.