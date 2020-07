Y sin sana distancia: Se arma la pelea campal en el Metro CDMX

La llamada ‘nueva normalidad’, esa en la que el mundo comenzó a reactivar sus actividades con el coronavirus hasta que se encuentre una cura, parecer ser una etapa que sólo aplica en el rubro del COVID-19. Esto ya que en muchas partes del país hemos visto que siguen ocurriendo cosas comunes, una de ellas son las peleas campales en el Metro de la CDMX.

Así es, de nueva cuenta la ‘limusina naranja‘ fue el escenario para una pelea campal entre vendedores ambulantes y elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes sin respetar la sana distancia ni otras medidas emitidas para evitar la propagación del coronavirus, se agarraron a golpes. Todos contra todos y sin límite de tiempo.

Esto ocurrió la tarde de este miércoles 29 de julio en la estación Pino Suárez, de la línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. En un video difundido por la usuario Iris Velázquez, se ve a varios policías –que están formados en una especie de barrera– tratando de detener a personas enojadas, quienes se abalanzan y sueltan trancazos sin más.

Aunque los uniformados llevan cubrebocas puestos, muchos de los supuestos comerciantes no lo hacen. Y de la sana distancia ni se diga, pues no sólo no la respetaron las personas que estaban involucradas en el ataque, sino que tampoco lo hicieron aquellos que se aglomeraron en la estación del metro para apreciar lo que sucedía.

Va el video:

Bien dicen que el #MetroCDMX es una zona de alto riesgo.

Se armó la campal en la estación #PinoSuárez elementos de la #PBI son agredidos por vagoneros #COVID__19 #SanaDistancia pic.twitter.com/bclMGedd86 — Iris Velázquez (@IrisVelzquez) July 29, 2020

Al parecer dos vagoneros no llevaban cubrebocas mientras estaban en el Metro de la CDMX

De acuerdo con una tarjeta informativa emitida por el Metro, la pelea campal comenzó luego de que los policías detuvieran a dos personas que además de ejercer el comercio informal, también estaba en las instalaciones del metro sin utilizar cubrebocas y gritando mientras realizaban su vendimia, algo que no es muy conveniente con la emergencia sanitaria que se vive en la actualidad.

Por otro lado, esta es la segunda pelea campal que se da en el Metro de la CDMX en lo que va del año, pues hay que recordar que en junio pasado hubo una en la estación Constitución de 1917, de la línea 8, donde varios uniformados le prohibieron el paso a presuntos vendedores ambulantes que iban pasaditos de copas. ¿Será esta nuestra ‘nueva normalidad’? 🤔