México mágico: Policía estacionado en carril exclusivo se indigna porque no lo dejan desayunar su atole

Lunes, inicio de semana: manifestaciones en Paseo de la Reforma, caravanas de taxistas que van hacia el Ángel de la Independencia y en el resto de la ciudad todo tranquilo en rollos viales —pues aún no se retoma el ritmo que CDMX traía antes de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, esa no es excusa para no estar atento a lo que sucede en el tránsito vial, como le pasó a un par de policías que estaban estacionados en un carril exclusivo… echándose su atole.

Y es que esta mañana, la actriz Laisa Wilkins difundió un video donde aparecen dos polis bien quitados de la pena “haciendo fila” en un carril exclusivo —utilizado por ciclistas— y donde hay un buen de letreros de “no estacionarse” en Ejército Nacional.

¿Cómo ven está belleza de respuesta por parte de su gente @UCS_GCDMX @Claudiashein?‼️ pic.twitter.com/mA6GZLJoVQ — Lai, con Fuerza Moral💥 (@laishawilkins) October 12, 2020

Al ser cuestionados por qué estaban estacionados en vez de chambear y quitar a los otros autos que invadían el carril, esto respondieron los policías.

“Discúlpeme por estar desayunando, señorita”: policía de CDMX

“O sea, ¿no puedo desayunar? Discúlpeme, discúlpeme por estar desayunado, señorita”, dijo el policía que conducía una patrulla que estaba estacionada en el carril especial, junto con un par de autos más.

Esta fue la respuesta que el agente de la SSC CDMX (Secretaría de Seguridad Ciudadana) le dio a Laisha Wilkins, indignado al ser cuestionado por una ciudadana —quien le reclamaba qué rayos hacía estacionado junto con otros automovilistas en un espacio transitado por ciclistas.

El punto en cuestión fue en Ejército Nacional, entre las calles de Hegel y Lope de Vega, durante la mañana de este 12 de octubre.

Como respuesta —ya con el video en redes—, la Unidad de Contacto del Secretariado de Seguridad Ciudadana del Gobierno CDMX pidió que se presentara una queja para ampliar los datos.

Y ahí quedó la anécdota vial de este lunes, con policías molestos porque una ciudadana les pide que trabajen y NO se salten las reglas que son tanto para autoridades como ciudadanos.

Por cierto, ya que estamos hablando de espacios para ciclistas, en contexto de la pandemia de COVID-19, la alcaldía Miguel Hidalgo habilitó espacios para los usuarios y las usuarias de bicicletas. ¿Dónde?

Hay una sobre Miguel de Cervantes Saavedra, que va desde Plaza Carso hasta Metro Río San Joaquín —tiene una extensión de 1.7 metros y pasa por las colonias Granada y Ampliación Granada.

Otra de las ciclovías se ubica en Avenida Molière, desde Río San Joaquín a Ejército Nacional. Y una última, en Lamartine. El objetivo es que haya espacios seguros para los ciclistas e incentivar el uso de la bici como medio de transporte, aún más en esta época de pandemia.