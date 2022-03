Un detenido le regresa la cachetada a un policía de Neza y se hace viral

¿Por qué un video se hace viral? A veces son muy graciosos, otras veces traen frases inspiradoras o son indignantes. Algunos te animan a vender 5 departamentos en menos de dos meses o dejarte crecer la frente. Otras —como el caso que traemos hoy— te sacan una sonrisa confundida por la extra situación… o al menos, no es cuestión de todos los días ver que un detenido y un policía se agarren a cachetadas.

Digamos que, disculpen la referencia de niño noventero, se soltaron como el chango de ‘Una Noche en el Museo’.

Las imágenes, extrañamente, no son de ahorita —el incidente sucedió en 2021—, pero se han vuelto virales en los últimos días. Al grado que el gobierno de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, ha tenido que responder oficialmente.

El video comienza con la escena de un señor detenido. No está en prisión, más bien tiene pinta del famoso Torito o unos separos. Está sentado. Trae camisa rosa y se está trenzando de palabras con un policía. El oficial se le acerca y le suelta un certero derechazo a mano abierta. El detenido se soba el pómulo, se saca de onda y en el calor del pleito… ¡le regresa la cachetada!

En ese momento el asunto se pone caótico: llegan más policías a controlar la situación y le piden al camarógrafo ciudadano que deje de grabar el pleito.

Responde el gobierno de Neza

Después de que el video se hiciera viral, el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, respondió en redes sociales. Escribió un breve comunicado para tratar de explicar un poco más qué pasaba en la escena y qué pasará en el caso del policía que cachetea detenidos… y el detenido que las regresa.

Ahí contó que el video fue grabado en 2021, pero ya se están haciendo investigaciones.

El detenido estaba en el juez cívico por haber participado en un accidente de tránsito y después —pretends to be shocked— ponerse agresivo en la calle. Sobre el policía, el gobierno de Neza aseguró que “nada justifica esta conducta violenta, sobre todo de un servidor público contra un ciudadano”. Entonces, prometieron que esta falta a los Derechos Humanos no quedaría impune.