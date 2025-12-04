Lo que necesitas saber: El regreso a la modalidad en línea solo aplica para 14 planteles del municipio y será aplicada hasta que termine el ciclo escolar, el 19 de diciembre.

Estamos a nada de terminar año y desafortunadamente la violencia en Sinaloa solo sigue aumentando. Tan alarmante es la situación que estudiantes de 14 escuelas del estado deberán terminar su ciclo escolar en línea.

Clases en México // Foto: Getty Images

Estudiantes de 14 escuelas en Sinaloa tendrán clases virtuales por violencia

Resulta que la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa informó que 14 escuelas de nivel básico en Villa Juárez, Navolato, terminarán lo que resta de ciclo escolar a distancia… pero no por pandemia, sino por violencia.

Y es que en los últimos meses, la comunidad ha registrado un aumento en los delitos de alto impacto, lo que ha causado que muchos padres prefieran no llevar a clases a sus hijos.

De acuerdo con las autoridades, el regreso a la modalidad en línea solo aplica para 14 planteles del municipio. Tal cual lo indica el calendario escolar, esta medida será aplicada hasta que termine el ciclo escolar, el 19 de diciembre.

Clases en México // Foto: Getty Images

¿Cuándo se reanudarían las clases presenciales?

La titular de la dependencia en Sinaloa también reveló que durante enero del próximo año se hará otro análisis de las condiciones de seguridad en la región para determinar si se puede regresar a las aulas o se deberá continuar a distancia.

Eso sí, aunque las autoridades digan que solo 14 escuelas tienen “permitidas” las clases en línea, en planteles de otros municipios también han tenido que dejar de asistir de manera presencial debido a la violencia en Sinaloa.