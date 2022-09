La violencia contra las mujeres en México no minimiza: el pasado mes de mayo el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indicó que en esos 30 días del mes se registraron en promedio 11.5 asesinatos de mujeres cada 24 horas; un total de 75 feminicidios sólo en ese mes.

Para la colectiva ‘Fuimos Todxs’ es muy importante recordar que las mujeres en México no estamos a salvo y sobre todo, que en los últimos meses casos como los de Debanhi Escobar, en Nuevo León, nos han mostrado la ineptitud de las autoridades ante esta situación de emergencia para todas.

Foto: Gabriela Pérez-Cuartoscuro.

#VisitMéxicoFeminicida busca que el mundo sepa la situación en la que viven las mujeres mexicanas

Es por eso que han puesto manos a la obra a través de la intervención #VisitaMéxicoFeminicida, una que busca poner en la mirada de la sociedad, sobre la situación de violencia que viven las mujeres en México.

De acuerdo con la colectiva, esta intervención nació por Debahni Escobar, la joven de 18 años quien antes de ser asesinada en Nuevo León el pasado mes de abril, compartió su deseo por visitar distintos lugares para subir a redes sociales fotografías en los letreros que invitan al turismo.

La intervención es en memoria de Debanhi Escobar y otras víctimas de feminicidio en México. Foto: Cortesía

Piden que se haga justicia para las víctimas de feminicidio y transfeminicidio

“Este sueño fue interrumpido. Meses después en Jalisco, el cuerpo de Luz Raquel Padilla fue hallado sin vida. Raquel denunció las amenazas que atentaban contra su vida sin que las autoridades atendieran su caso”, recuerda la colectiva sobre los motivos de esta intervención.

“Con esta acción simultánea en Monterrey y Guadalajara continuamos exigiendo a las autoridades escuchen a las miles de mujeres y familias de las víctimas de feminicidio y transfeminicidio”, indica el comunicado en cuestión donde también demandan “que las autoridades atiendan oportuna y eficientemente todos los casos y no solo los que logran tener cobertura mediática”.

Exigen a las autoridades no actuar hasta que cada feminicidio se haga viral

“Les recordamos que no deben esperar a que los casos sean noticia para actuar. Los feminicidios no deben esperar a ser coyunturales para ser atendidos”, finaliza el comunicado donde piden que no exista una mujer más asesinada en nuestro país.

Por ahora estos carteles con la palabra ‘México Feminicida’ sólo se ubican en las plazas de Guadalajara y Monterrey, aunque sin duda son necesarios en todo el país para que el mundo sepa la gravedad de la situación y cómo las autoridades la ignoran por completo…

Foto: Cortesía