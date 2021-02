Vladimir Putin denuncia “teorías de conspiración” contra la Sputnik V

En CDMX ya inició la vacunación de adultos de 60 y más con la Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia, y mientras continúa aplicándose también en otros países latinoamericanos, Vladimir Putin acusó que han surgido críticas sin sustento contra esta vacuna creada para combatir el COVID-19.

En la Junta del Servicio Federal de Seguridad, el presidente de Rusia hizo una especie de recuento para asegurar que desde occidente —o sea, Europa y Estados Unidos— se ha orquestado una campaña de desconfianza sobre la vacuna Sputnik y otros productos, lo que pone en entredicho los logros rusos en la lucha contra la pandemia de COVID-19.

Putin warns schemes still ongoing to weaken Russia, put it under external control:https://t.co/1R9AKzmOdn pic.twitter.com/bXaxF4crqh

— TASS (@tassagency_en) February 24, 2021