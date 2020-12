Putin aún no recibe la Sputnik V, especialistas le recomiendan no vacunarse todavía

Para que no comiencen los rumores en contra de la vacuna desarrollada en Rusia, Vladimir Putin aclaró que no recibe todavía la Sputnik V no por no confiar en ella o sacarle a las agujas, sino porque él no está dentro del rango de edad en la que fue probada.

De acuerdo con DW, durante la conferencia de prensa anual que el presidente de Rusia realiza por estas fechas, admitió que, aunque ya comenzó la campaña masiva de vacunación en su país, él todavía no recibe el arponazo. Esto, por recomendación de los especialistas, basados en el simple hecho de que Putin acaba de cumplir 68 años... y las pruebas de la Sputnik V se hicieron en población entre los 18 y 60 años.

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que se administrará algún otro medicamento (cof, y que se frieguen sus paisanos, cof). Según Putin, cuando los estudios den luz verde a la utilización de la vacuna entre la población de más de 60 años, ahí sí, él procederá a aplicársela.

“Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso, por ahora, no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible (…) a la gente como yo la vacuna todavía no llega”, aseguró Vladimir Putin.

La Sputnik V se probará en México

Según lo informado a inicios de diciembre, la vacuna Sputnik-V se aplica de manera gratuita en todo Rusia y es de carácter voluntario… aunque, claro, se le recomienda al personal de Salud que se la ponga o se la ponga, ya que se les considera un sector altamente esencial en estos momentos.

“Más de 2 millones de dosis han sido producidas o serán producidas en los próximos días. La producción de la primera vacuna contra el coronavirus registrada en el mundo, Sputnik V, alcanzará este nivel”, presumió Putin hace un par de semanas.

El pasado 14 de diciembre, los desarrolladores de la Sputnik V presentaron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) la solicitud para realizar estudios clínicos en nuestro país. Es decir, tal como señaló Putin, todavía se andan haciendo cálculos para que la vacuna sea administrada de forma general.