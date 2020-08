¿Por qué es importante? El primer vuelo comercial entre Israel y Emiratos Árabes Unidos

Este lunes 31 de agosto, aterrizó en el aeropuerto de Abu Dhabi el primer vuelo comercial directo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. En él viajaron diplomáticos tanto de Israel como de Estados Unidos, entre los que se encontraban el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, y el Asesor de Seguridad Nacional, Robert O’Brien.

History Made! #BTS Jared and NSA O’Brien on the 1st commercial flight ever between Israel and the United Arab Emirates! 🇮🇱🇦🇪🇺🇸 pic.twitter.com/kdAHHtsRCs

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 31, 2020