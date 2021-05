Puede que el nombre de William Amos no te suene mucho si no vives en Canadá, pero vaya que este hombre supo darse a conocer más allá de sus fronteras. Sí, este señor orinó en plena sesión virtual del Parlamento canadiense, y obviamente se le vino un mundo de críticas por ello.

El escándalo salió a la luz el pasado jueves 27 de mayo, pues la noche anterior, el miércoles, Amos decidió que eso de ir al baño como todo el mundo era muy aburrido, y prefirió orinar en una taza de café que tenía ahí a la mano. Por fortuna la sesión no fue pública y eso evitó que su penosa acción se viralizara, pero de que le tiraron con todo sus opositores, le tiraron con todo.

