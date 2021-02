“No soy un gato”: Abogado en Texas entró a audiencia virtual con filtro de gatito

¿Les ha pasado que están en una reunión importante por Zoom o por cualquier plataforma y de repente pasa algo vergonzoso que no pueden controlar? A este abogado en Texas, Estados Unidos, le sucedió en plena audiencia aunque afortunadamente el juez lo tomó de buena manera y hasta lo publicó en redes sociales como un momento divertido.

La metida de pata le pasó al abogado Rod Ponton el condado de Presidio durante una audiencia remota en el Tribunal del 394 Distrito Judicial de Brewster. Resulta que cuando el abogado se conectó no se dio cuenta que en su cuenta de Zoom estaba activado un filtro de gatito.

Al inicio de la audiencia el juez ve que uno de los presentes es un gato y le dice al abogado que tiene activado un filtro en la configuración de video y “es posible que desee apagarlo”.

El abogado, que al parecer no se había dado cuenta que era un gato, comienza a ponerse nervioso y el gato también. Ponton se pone nervioso y le dice al juez que es un filtro y que no sabe cómo quitarlo pero que ya está su asistente ahí ayudándole paraquitarlo.

“Pero estoy preparado para seguir adelante. Estoy aquí en vivo, no soy un gato”, agregó el abogado.

En este punto las dos personas presentes en la audiencia no pueden aguantar más y se empiezan a reír, aunque el juez hace un esfuerzo sobrehumano y se aguanta la risa para explicarle al abogado paso a paso cómo quitar el filtro de gatito.

Afortunadamente, como lo mencionamos anteriormente, el juez Roy Ferguson lo tomó de la mejor manera e incluso publicó lo que sucedió en sus redes sociales.

Explica que si un niño usó su computadora antes de unirse a una audiencia virtual, lo mejor es verificar las opciones de zoom de video para asegurarse que los filtros estén desactivados. Agregó que estos momentos divertidos son un producto de la dedicación de la profesión legal para garantizar que el sistema de justicia continúe funcionando en estos tiempos de pandemia.

“Todos los involucrados lo manejaron con dignidad, y el abogado filtrado mostró una gracia increíble. ¡Verdadero profesionalismo en todos lados“, escribió.

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K

— Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021