Lo que necesitas saber: Xóchitl Gálvez se tituló como ingeniera en computación bajo la modalidad de "informe profesional"... sólo describir las actividades profesionales que durante o al término de sus estudios desarrolló. Como que con su propuesta se quiere complicar las cosas...

Según la UNAM, un informe profesional para obtener título universitario no es otra cosa que describir las actividades profesionales que el alumno ha desarrollado… entonces, según Xóchitl Gálvez, en el nuevo informe que presentaría a la UNAM (si le dan chance) describiría cómo solucionar el tema del agua. Claro, porque ya lo solucionó con su trabajo como senadora, ¿no?

Foto: Cuartoscuro

Xóchitl Gálvez dice que nuevo informe sería con su experiencia en el Senado

En encuentro con reporteros, la virtual candidata del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, presumió que ella solita fue y compareció ante el Comité de Ética de la UNAM para hacer frente a las acusaciones de plagio que hay en su contra. Y obvio, con tantos años de carrera profesional (y el repaso que le dio a sus apuntes) no tuvo problemas para demostrar que (ya, ahora sí) domina los temas…. Pero, por si existe dudas, propuso echarse un nuevo informe profesional con toooooodos los conocimientos que ha desbordado como senadora.

“Les dije que, si quieren, también les hago otro trabajo… uno sobre cómo hacer una buena matriz energética, ahora con mi experiencia en el senado… o cómo resolver el tema del agua en el país”, aseguró la senadora que, seguramente, con tal trabajo merecería un doctorado… no, más que eso, un Nobel.

Xóchitl Gálvez en intensa y muy seria campaña por la candidatura de la oposición / Foto: @XochitlGalvez

Seguidores de Xóchitl Gálvez pide a UNAM también investigar a Claudia Sheinbaum

Pues bueno, sin especificar cuándo ocurrió la supuesta comparecencia ante el Comité de Ética de la UNAM, Xóchitl Gálvez dijo que no sabe cuándo tendrá respuesta de la máxima casa de estudios… pero, como lo ha establecido antes, respetará la decisión de su alma mater.

El plagio que cometió Xóchitl Gálvez en el informe profesional que presentó para obtener su título como ingeniera en computación consistió en la copia de párrafos de informes del gobierno federal. La senadora no evadió los contundentes señalamientos y, en un tono que hizo voltear los ojos a varios miembros de la oposición, aceptó los hechos: “sí, la pendejié”.

Días después de revelarse el plagio de Gálvez, en redes se acusó que Claudia Sheinbaum también supuestamente hizo trampa en la tesis… que por copiar fórmulas de otros investigadores (a quienes cita constantemente en su trabajo).

En respuesta a las acusaciones, la candidata presidencial de Morena echó un laaaaaaargo tuit; sin embargo, para algunos no es suficiente y, aunque especialistas han señalado que, efectivamente, en el caso de Sheinbaum no hay plagio, quieren que la UNAM también eche a andar una investigación. Así como con Xóchitl Gálvez.

Foto: @XochitlGalvez

“Como universitaria de nuestra máxima de estudios y como senadora, le solicito respetuosamente al rector Enrique Graue Wiechers, mida con la misma vara y envíe al Comité de Ética la tesis de la señora Claudia Sheinbaum Pardo, para que los mexicanos puedan saber con exactitud el tamaño de su plagio”, pidió la senadora del PAN, Kenia López.

Hasta el momento la UNAM no ha respondido a la solicitud de Kenia López y quizás no lo haga. “Quien inventó lo del plagio, claramente no tiene ni la menor idea de lo que es el trabajo académico”, dijo en su momento Sheinbaum. ¿Dirá lo mismo la máxima casa de estudios?

