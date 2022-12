Ya en el recalentado del 25 de diciembre, la ministra —y candidata a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación— Yasmín Esquivel publicó un comunicado para decir que no plagió, pero la plagiaron. Al respecto, la polémica llegó de nueva cuenta a la mañanera, donde AMLO apresuró a la UNAM a que investigue el caso y dictamine antes del 2 de enero.

¿Por qué la prisa? Y, ¿por qué esa fecha? Porque en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están por elegir a un nuevo presidente o una nueva presidenta.

Foto: Presidencia.

Y como Yasmín Esquivel es una de las candidatas, AMLO apuró a la UNAM a que saque el dictamen —pues descartarla de una vez no es una opción, según el presidente que acusó un “linchamiento político” contra la ministra y su escandalosa tesis, idéntica a otra que la antecedió y otras dos más presentadas después de Esquivel.

AMLO apresura a la UNAM a que investigue el plagio de Yasmín Esquivel

“Que los especialistas, autoridades de la UNAM investiguen y den a conocer un dictamen sobre este asunto, pero mientras se da a conocer este dictamen, ya está la polémica y pensaron, los que están en contra de la ministra, de que ya con eso eliminaban a la candidata”.

En otros países varios funcionarios y funcionarias han tenido que renunciar al cargo por rumores y acusaciones de plagios de sus tesis. Aquí en México, de acuerdo con AMLO, eso no basta y hay que irse a las pruebas.

Foto: Rogelio Morales-Cuartoscuro.

El 25 de diciembre Esquivel aseguró que comenzó el proyecto de su tesis desde 1985 (“un año antes de la tesis similar“) —aunque ojo, cuando se destapó el caso, la ministra ni siquiera mencionó este detalle, sólo se dedicó a publicar cartas escritas por otros académicos en su defensa, como la de Martha Rodríguez, asesora de su tesis de Licenciatura.

Y desde la mañanera, AMLO acusó un golpe y linchamiento político orquestado para echar abajo la candidatura de Yasmín Esquivel —y que supuestamente defiende la presidencia de uno de los ministros más ricos.

Foto: @UNAM_MX

En cuanto a la UNAM

Y sin ayudar mucho a Esquive, el presidente dijo esto: “Ojalá y lo haga pronto, antes del día 2, tiene que haber un dictamen, todo mundo coincide, que es una copia, de eso no hay duda, lo que hay que ver es quién copió a quién y eso es muy sano (…) El rector puede convocar al comité, sí que busquen la forma, si es un asunto que va a ayudar a la transparencia, son hechos, no palabras, tonses eso sería bueno, ese es mi punto de vista, pero no, como quizá imaginaron, ‘pegamos el descontón y eliminamos a la ministra”.

Luego, un reportero le preguntó a AMLO que si respaldaría el dictamen hecho por la UNAM. El presidente respondió que: sí.