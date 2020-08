YoEnseñoLoQueQuiera: Las reacciones contra la “broma” machista de Samuel García

El video del senador de Nuevo León Samuel García regañando a su esposa Mariana Rodríguez por “enseñar pierna” ha generado un montón de reacciones que van desde el intento por justificarlo hasta el cuestionamiento de la actitud del político —en redes ya surgió el hashtag #YoEnseñoLoQueQuiera.

Y no era para menos, en un país que vive una crisis de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres adultas —de enero a junio se han registrado 489 feminicidios y durante el primer trimestre de 2020 hubo un aumento en las denuncias al 911 por violencia contra la mujer en contexto del inicio de la cuarentena.

Para organizaciones civiles así como buena parte de la comunidad tuitera —no sólo de Nuevo León—, la actitud de Samuel García expone la normalización de la violencia contra las mujeres con algo que podría ser tan simple como una “broma”. ¿Por qué?

El video difundido en redes corresponde a una transmisión en vivo hecha en Instagram —donde aparecen Samuel García y Mariana Rodríguez. Ahí, el senador de Nuevo León regaña a Mariana Rodríguez por enseñar sus piernas.

“Me casé contigo para mí, no para que andes enseñando”, dice García para que después su esposa se disculpara a la distancia.

WEY NETA? No se que me da mas tristeza si ver a @marianardzcant pidiendo perdón por enseñar su rodilla en un en vivo, o a su “esposo” el senador de Nuevo León, valiéndole madre y siendo un machista, tóxico, etc. YOU NAME IT!

Que tristeza la neta. #MarianaRodriguez #samuelgarcia pic.twitter.com/QRUGBwqMsB

— Cindiley Ojeda (@CindileyOjedaM) August 10, 2020